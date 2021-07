Familie D'Ieteren koopt stevig aandelen in vóór dubbele deal

De familie Périer-D'Ieteren kocht onlangs voor bijna 5,3 miljoen euro D'Ieteren-aandelen. De timing van die transacties is opmerkelijk, want ze gebeurden enkele dagen voor de aankondiging van twee miljardendeals door de autoholding.

De familie kocht de aandelen in via haar holding SPDG (Société Anonyme de Participation et de Gestion). De aankopen vonden plaats tussen 24 juni en 7 juli. Het ging om bijna 51.000 aandelen van de autogroep.

De timing van de aankopen is opmerkelijk, want enkele dagen nadien kondigde D'Ieteren een investering in de specialist in onderdelen voor heftrucks TVH Parts (40%) aan. Minder dan een week na de aankopen werd een herschikking van het aandeelhouderschap van dochter Belron (Carglass) bekendgemaakt. De waardering van Belron schoot door die deal omhoog tot zo'n 21 miljard euro (schulden incluis), heel erg boven de waarderingen waar beleggers tot dan toe van uitgingen.

Tegen de huidige koers realiseerde de familie een meerwaarde van een kleine 1,1 miljoen euro op de aankopen tussen 24 juni en 7 juli. Bij D'Ieteren is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar over de aandeleninkopen.