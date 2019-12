Familie Moorkens brengt automerk MG terug naar België

De Belgische Alcomotive groep, een onderdeel van de Alcopa holding van de familie Moorkens, gaat in België en Luxemburg elektrische modellen van het Chinese personenwagenmerk MG verdelen.

Dat heeft Alcomotive maandag bekendgemaakt.

De elektrische SUV MG ZS EV wordt het eerste model dat hier op de markt komt. De auto zal in primeur voorgesteld worden tijdens het komende autosalon van Brussel in januari. Op korte tot middellange termijn, zal MG nog meer modellen gaan lanceren op de Beluxmarkt.

Na het faillissement van het Britse autoconcern MG Rover in 2005, kwam het iconische Britse sportwagenmerk MG in Chinese handen. MG is vandaag een onderdeel van het grootste Chinese automotive concern SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation).

Na Maxus, nu MG

Alcomotive ging recentelijk al een partnerschap aan met SAIC voor de verdeling van het elektrische bedrijfswagenmerk Maxus in België, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Die samenwerking wordt nu dus uitgebreid met MG.

De MG-wagens zullen via een beperkt aantal 'brand stores' in België en Luxemburg verdeeld worden. Daarnaast wil het merk ook een sterke online strategie uitwerken om klanten te overtuigen. Met enkel en alleen elektrische voertuigen in het gamma mikt MG zowel op particuliere klanten als bedrijven.

Alcomotive-topman Damien Heymans ziet in MG 'de perfecte aanvulling op de huidige portefeuille' van de groep. 'De elektrische filosofie van de iconische MG-naam is precies wat onze toekomstige klanten nodig hebben', klinkt het.

263 kilometer

De MG ZS EV zal net geen 31.000 euro (inclusief BTW en inclusief afleverkosten) kosten. De elektrische SUV heeft een elektromotor van 143 pk en een 44,5 kWh batterij, goed voor een rijbereik van 263 km (berekend volgens de WLTP-methode).

Aan een snellader kan de batterij in 40 minuten tot 80 procent geladen worden. Thuis neemt het 7,5 uur in beslag om volledig te laden vanaf een lege batterij. De Alcomotive groep telt ongeveer 370 medewerkers en verdeelt momenteel 11 merken (met MG erbij 12), waaronder 5 autoconstructeurs (Hyundai, Suzuki, SsangYong, Maxus en Isuzu) en zes tweewielfabrikanten (Peugeot Scooters, Suzuki, Benelli, SYM, Derbi en Askoll).

Jaarlijks worden ongeveer 44.000 vierwielers en 40.000 tweewielers verkocht in acht markten (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Polen, Zwitserland en Portugal), goed voor een totale omzet van een miljard euro. SAIC is op de Chinese markt de belangrijkste autogroep en wereldwijd is het de zevende speler, met een verkoop in 2018 van 7,05 miljoen voertuigen.