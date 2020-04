Familie Moorkens slaat handen in elkaar met Spaanse importeur

Alcomotive voert elk jaar 30.000 auto's van onder meer de merken Hyundai, Suzuki en Isuzu in naar zes Europese landen. Bergé Auto is een pak groter. Het bedrijf verkoopt 150.000 auto's van 28 merken in negen landen in Europa en Latijns-Amerika. De importtak van Alcopa draaide vorig jaar een omzet van 840 miljoen euro. Bergé Auto klokte af op een omzet van 3,1 miljard euro.