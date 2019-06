Familie Moorkens verkoopt Zwitserse Hyundai-import

Alcopa, de holding van de familie Moorkens, stopt een deel van haar auto-importactiviteiten.

Nadat Alcopa vorig jaar een groot deel van haar Belgische autogarages verkocht, doet de Antwerpse eigenaarsfamilie Moorkens nu ook een deel van zijn auto-importactiviteiten van de hand.

AlcoMotive, de autotak van Alcopa, heeft de import van het Zuid-Koreaanse merk Hyundai naar Zwitserland verkocht. Dat blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. Koper is de Spaanse groep Bergé Auto, die sterk staat n Latijns-Amerika.

Alcopa was sinds 2014 actief in Zwitserland. Met 7.000 ingevoerde auto's per jaar is de Zwitserse business de helft kleiner dan de Hyundai-import naar België.

'We kenden in Zwitserland goede en minder goede jaren', zeggen de familiale co-CEO's Axel Moorkens en Damien Heymans. 'Het is geen EU-markt en er speelt een groot effect van de Zwitserse frank. En aangezien de Zwitser een andere smaak heeft dan de Belg, moesten we er andere modellen invoeren dan in België.'

Rendement

De laatste jaren doken daarom almaar meer spanningen op met Hyundai over de objectieven en het rendement die Alcopa in Zwitserland konden halen. Een gelijkaardige discussie leidt ertoe dat Alcopa de import van het Zuid-Koreaanse jeepmerk SsangYoung naar Polen wil verkopen. Daarover voert de familie Moorkens momenteel gesprekken met een Pools beursgenoteerd bedrijf.

We halen de zwakkere broertjes uit onze portfolio. Axel Moorkens Co-CEO Alcopa

Alcopa boekte vorig jaar een omzet van 2,1 miljard euro, iets meer dan in 2017. Daaruit puurde het bedrijf 43 miljoen euro bedrijfswinst, een kwart meer dan een jaar eerder. De eigenaarsfamilies kregen een dividend van 9,3 miljoen euro uitgekeerd (+15 procent).

Dit jaar zullen de cijfers van Alcopa er helemaal anders uitzien. De verkoop van 22 weinig rendabele Belgische garages aan de Nederlandse groep Van Mossel zat namelijk nog maar deels in de resultaten van 2018 verwerkt. 'De omzet zal in 2019 een kwart zakken om dezelfde ebitda te halen', zegt Axel Moorkens. 'We halen de zwakkere broertjes uit onze portfolio.'

Chinese bestelwagens

Moorkens beklemtoont dat de Zwitserse deal geen voorbode is van een totale uitverkoop van de importactiviteiten. Hij wijst erop dat Alcopa ook nieuwe activiteiten binnenhaalt, zoals de import van het Chinese bestelwagenmerk Maxus. Naast de invoer van Hyundai en Suzuki naar België en Luxemburg importeert Alcopa ook terreinwagens van Isuzu en SsangYoung naar verschillende Europese landen.