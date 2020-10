Fastned opent zijn eerste snellaadstation in België

Met de opening van een laadstation bij de luchthaven van Oostende is het Nederlandse snellaadbedrijf intussen in vier landen actief.

Het Nederlandse snellaadbedrijf Fastned heeft dinsdag zijn eerste snellaadstation in België geopend. Het laadstation bij de luchthaven van Oostende is goed voor een investering van 500.000 euro. Vier elektrische voertuigen kunnen er tegelijkertijd in amper 15 minuten tot 300 kilometer aan stroom opladen. Het gaat om groene stroom, op basis van wind- en zonne-energie.

Het beursgenoteerde Fastned, dat in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al 126 snellaadstations uitbaat, worstelde lang met zijn Belgische expansie. CEO Michiel Langezaal voert al sinds 2014 gesprekken in België om nieuwe stations te openen, maar botste op zware administratieve procedures en de lange wachttijd voor een netaansluiting.

Snelwegparkings

Het snellaadstation is Oostende kwam er in samenwerking met de luchthaven van Oostende, met steun van de Europese Commissie. Daarnaast haalde Fastned vorig jaar een vergunning van het Agenschap voor Wegen en Verkeer binnen voor de bouw van 13 snellaadstations op snelwegparkings.

Die stations op de parkings langs snelwegen in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen zouden er in de loop van 2021 moeten komen. Volgens Langezaal zijn ze broodnodig. 'Er komen steeds meer modellen van elektrische auto's en mensen kopen die ook steeds meer. Het is belangrijk dat bestuurders van elektrische auto's kunnen rekenen op een goed netwerk van publieke infrastructuur. Zo verzekeren we dat mensen vrijheid hebben.'