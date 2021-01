Ferrari en Lamborghini breken record in België

Belgen kochten nooit meer Ferrari's en Lamborghini's dan in het coronajaar 2020.

De coronapandemie mag een gat geslagen hebben in menige portemonnee, de peperdure bolides gingen in België als zoete broodjes over de toonbank. Vorig jaar werden maar liefst 343 'supercars' van de belangrijkste merken Ferrari, Lamborghini, Bentley en Aston Martin ingeschreven. Dat is 14 procent meer dan in 2019 en het hoogste resultaat ooit, blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac. De supercars gaan daarmee in tegen de algemene trend op de Belgische automarkt, die vorig jaar 22 procent daalde als gevolg van de wekenlange sluiting van de showrooms.

Vooral de twee Italiaanse merken Ferrari en Lamborghini kenden een uitstekende jaar. In 2020 werden 144 nagelnieuwe Ferrari's ingeschreven (+13%), een record. Lamborghini noteerde ook een recordverkoop met 40 ingeschreven exemplaren (+21%). Ook Aston Martin en Bentley zagen het aantal inschrijvingen stijgen. Alleen de Belgische verkoop van Rolls Royce (-73%) en McLaren (-47%) kelderde, al behoren beide Britse merken met minder dan tien Belgische inschrijvingen tot de kleintjes onder de supercars.

'Mensen willen van het leven genieten. You only live once', zegt Bernard Van Bellingen van de Belgische Lamborghini-invoerder D'Ieteren ter verklaring van de forse groei. 'Mensen kiezen in tijden van crisis voor iets waarvan ze kunnen genieten', stelt Piet Valkenborgh van de Antwerpse firma F.M.A., een van de drie officiële Ferrari-dealers in België. 'En een Ferrari is waardevast: het is een vrij zekere investering.'

Dalende markt

De boom in het luxesegment, die al enkele jaren duurt, is mede te danken aan het groeiende aantal superrijken, die veel geld willen neertellen voor exclusieve auto’s. Terwijl autobouwers vroeger door de hoge ontwikkelingskosten zelden nieuwe luxemodellen op de markt brachten, overspoelen ze de markt met bolides.

Zo was de eerste SUV die Lamborghini in 2018 op de markt bracht (Urus) vorig jaar goed voor meer dan de helft van de verkoop in België. Bij Ferrari is het nagelnieuwe basismodel Roma (instapprijs: 198.000 euro) een groot succes. 'Maar ook de F12 blijft goed verkopen omdat het mogelijk de laatste Ferrari met een V12-motor zal zijn', aldus Valkenborgh.