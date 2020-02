Ferrari racet prognoses voorbij na loeihard 2019

De beursgenoteerde Italiaanse sportwagenbouwer Ferrari heeft vorig jaar voor het eerst de kaap van de 10.000 geleverde wagens doorbroken. Dat heeft Ferrari dinsdag bekendgemaakt. Over heel 2019 werden 10.131 wagens aan klanten bezorgd, een stijging met 9,5 procent (880 stuks) ten opzichte van 2018.

Ferrari heeft de voorbije jaren de productie progressief opgetrokken, zonder te willen inboeten aan exclusiviteit. Zo werden in 2010 nog maar 6.573 voertuigen geleverd. De goede cijfers van vorig jaar zijn mee te danken aan het feit dat vijf nieuwe modellen werden gelanceerd in een jaar tijd.

Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) blijven de belangrijkste markt voor Ferrari, met 4.895 geleverde voertuigen (+15,8%). De leveringen gingen 20,3 procent hoger in de regio China, Hongkong en Taiwan, en met 12,9 procent in de rest van Aziƫ. Op het Amerikaanse continent was er daarentegen een daling met 3,3 procent.