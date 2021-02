Ferrari rekent dit jaar op stevige spurt

Voor Ferrari was 2020 een turbulent jaar. De productie lag zeven weken stil door de wereldwijde pandemie en ook het sluiten van showrooms was geen cadeau. Daardoor viel de verkoop met 9.119 exemplaren 10 procent terug.

Herstelbeweging

Maar in de tweede jaarhelft kende Ferrari een stevig herstel, met het beste vierde kwartaal ooit. Zowel de omzet als de resultaten kenden in de laatste drie maanden van 2020 een groei van meer dan 10 procent. En dat herstel verwacht huidig interim-CEO en voorzitter John Elkann dit jaar te kunnen doortrekken.

Ferrari lanceerde vorig jaar voor de eerste maal in zijn bestaan drie nieuwe modellen (Ferrari Portofino M, the SF90 Spider en 488 GT Modificata). Die lanceringen moeten dit jaar meehelpen om de omzet te doen opveren tot 4,3 miljard euro en een brutobedrijfswinst van 1,45 à 1,5 miljard euro te realiseren.

Stilte rond nieuwe CEO

Intussen blijft het stil rond de zoektocht naar een nieuwe CEO. In december kondigde toenmalig topman Louis Camillieri onverwacht aan dat hij opstapte. Camillieri was de man die het gamma van Ferrari een opfrisbeurt gaf en zeven nieuwe modellen introduceerde in amper twee jaar tijd. Dat hielp Ferrari om de verkoop over de kaap van 10.000 wagens te stuwen.