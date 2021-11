Ferrari schakelt versnelling hoger

Beleggers waren allerminst onder de indruk van de hogere verwachtingen. Hoewel het aandeel van Ferrari dit jaar zowat 10 procent is gestegen, en de waarde van het autofabrikant rond 3 miljard euro schommelt, blijft de markt op haar honger zitten over de elektrificatieplannen van Ferrari.

Te traag met e-strategie

De nieuwe topman Vigna staat onder druk om Ferrari ook de elektrische toer op te sturen. Ferrari behoort in de autowereld tot de achterblijvers wat betreft elektrische modellen. De eerste 100 procent elektrische Ferrari staat gepland in 2025, kondigde voorzitter John Elkann eerder dit jaar aan. Dat is erg laat, want Porsche heeft met de populaire Taycan al een elektrisch model gelanceerd.