Fiat Chrysler blaast fusieplannen met Renault af

Het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bergt zijn plannen op om 's werelds op twee na grootste autogroep te creëren, nu het zich terugtrekt uit een monsterfusie met het Franse Renault . In een mededeling op zijn website laat FCA verstaan dat 'het stevig overtuigd blijft van de logica', maar dat 'het duidelijk is geworden dat de politieke voorwaarden in Frankrijk niet bestaan voor zo'n combinatie om succes hebben'.

De beslissing volgt nadat de raad van bestuur van Renault voor de tweede keer een beslissing uitstelde over het feit of ze akkoord gaat met het fusievoorstel, zo schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. De Franse overheid, met 15 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder van Renault, had dat uitstel gevraagd.

Franse staat

Na gesprekken van meer dan zes uur in de Parijse hoofdzetel van Renault op woensdagavond liet de autobouwer verstaan dat hij 'niet in staat was om een beslissing te nemen door het verzoek van de vertegenwoordigers van de Franse staat om de stemming uit te stellen.'