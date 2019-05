Fiat Chrysler doet Renault fusievoorstel

De Financial Times schreef in het weekend dat Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Renault over ‘verregaande samenwerking’ aan het praten waren . Dat wordt maandagmorgen bevestigd door een persbericht waarin FCA prompt een concreet fusievoorstel doet.

Crisis

Nissan

Een heikel punt in de toenadering tussen FCA en Renault is Nissan, de jarenlange partner van de Franse autobouwer. Renault en Nissan zijn bovendien door een kruisparticipatie aan elkaar gelinkt: Renault bezit 43,4 procent van Nissan, het Japanse bedrijf 15 procent van Renault. De relatie tussen beide bedrijven is echter zwaar verstoord door de val van Carlos Ghosn. De bedenker van de alliantie – waartoe intussen ook Mitsubishi behoort – werd in november 2018 in Japan gearresteerd op verdenking van financieel gesjoemel en is intussen al zijn topfuncties bij zowel Renault als Nissan kwijt.