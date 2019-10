Fiat Chrysler en Peugeot-Citroën bevestigen fusiegesprekken

Als het huwelijk tussen de Italiaans-Amerikaanse groep en diens Franse sectorgenoot er komt, ontstaat de op drie na grootste autobouwer ter wereld.

Enkele maanden nadat een fusie met het Franse Renault afgesprongen is, heeft de Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler gesprekken aangeknoopt met een andere Franse sectorgenoot, PSA (Peugeot, Citroën, DS en Opel).

'Recent doken berichten op over een mogelijke strategische operatie tussen de groep PSA en de groep FCA. Fiat Chrysler Automobiles bevestigt dat gesprekken lopen om een wereldleider in mobiliteit te creëren. Voorlopig hebben we daar niets aan toe te voegen', klonk het woensdag in een kort communiqué.

PSA stuurde een gelijkaardige mededeling de wereld in nadat de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal dinsdagavond met het nieuws uitgepakt had.

Fusie tussen gelijken

Volgens enkele bronnen sturen de twee groepen aan op een fusie tussen gelijken. 'Maar andere opties liggen ook op tafel', klonk het tegenover het Franse persagentschap AFP.

PSA verkocht vorig jaar 3,9 miljoen auto's en boekte een omzet van 74 miljard euro. Fiat Chrysler bracht 4,8 miljoen wagens aan de man en klokte af op een omzet van ruim 110 miljard euro.

Als de onderhandelingen uitmonden in een deal, zou de voorzitter van het directiecomité van PSA, Carlos Tavares, directeur-generaal worden van de nieuwe fusiegroep. De topman van Fiat Chrysler, John Elkann, zou de raad van bestuur voorzitten.

Door een huwelijk tussen FCA en PSA zou de op drie na grootste autobouwer ter wereld ontstaan, na Volkswagen, de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota.

Op de beurs van Parijs heeft PSA een marktkapitalisatie van 22,54 miljard euro. FCA staat zowel in Italië als in de Verenigde Staten op de beurs. In New York heeft de groep een beurswaarde van ruim 28 miljard euro, in Milaan gaat het om 20,74 miljard euro.

Azië en Europa

Als de deal rond raakt, maakt de Franse autoproducent via de grote poort een comeback op de Amerikaanse markt. FCA heeft daar via merken als Jeep en Dodge een belangrijk deel van de markt in handen.

De Italiaans-Amerikaanse groep hoopt via een fusie met PSA dan weer een stevigere voet aan de grond te krijgen in Azië. Ook in Europa staat FCA niet zo sterk.