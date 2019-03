Dat meldt The Wall Street Journal vrijdag op basis van bronnen dicht bij het dossier.

De familie Agnelli, die de controle heeft over de de Italiaans-Amerikaanse constructeur, wijst elke operatie af waarbij een sprake is van een aandelenpakket PSA.

Na de overname van de Europese activiteiten van General Motors, zou PSA enkel in de mogelijkheid zijn om een transactie met Fiat Chrysler hoofdzakelijk te financieren met eigen aandelen. Zoniet zouden te schulden te sterk stijgen. PSA moet de overname van de Europese activiteiten van General Motor financieel nog verteren.

Robert Peugeot, voorzitter van de Franse familiale holding, een van de drie referentieaandeelhouders van PSA, heeft deze week aan de krant Les Echos verklaard dat PSA een nieuwe overname van een autoconstructeur zou steunen indien er zich een opportuniteit voordoet. Gepolst over een overeenkomst met Fiat Chrysler merkte hij op dat 'op een dag de planeten op een rij zouden kunnen staan’.

Indien beide groepen zoude samengaan ontstaat een autoreus met een omzet van 45 miljard dollar. Met zijn 2,5 miljoen Peugeots verkochte auto's per jaar en 1 miljoen Fiats zou de groep in Europa een even groot marktaandeel krijgen als marktleider VW (22 procent).