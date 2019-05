'Fiat Chyrsler praat met Renault over intensieve samenwerking'

De Fiat-familie Agnelli zou een deal genegen zijn, maar de hinderpalen voor een 'ménage à quatre' met Renault, Nissan en Mitsubishi zijn nog groot.

Een fusie mag het zeker nog niet noemen, maar volgens de Britse zakenkrant Financial Times praat de Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler (FCA) met de Franse rivaal Renault over een 'verregaande samenwerking'.

In eerste instantie wordt gekeken in welke mate de twee productieplatformen, de basis van de autoproductie, kunnen delen. Succes is verre van gegarandeerd, maar de gesprekken zouden vlotter lopen dan die met de andere Franse autobouwer PSA.

Op termijn zou de komst van FCA de huidige 'ménage à trois' van Renault met de Japanse constructeurs Nissan en Mitsubishi doen uitgroeien tot nummer één in de wereld. De vier produceren jaarlijks 15,6 miljoen voertuigen, ruim meer dan de 10,8 miljoen van de huidige nummer één Volkswagen (VW, Audi, Skoda en Porsche).

De FT schreef eerder al dat de Italiaanse familie Agnelli, die via de holding Exor bijna 30 procent van FCA in handen is, best happig is om haar belangen in de autosector te laten verwateren.

FCA en Renault vullen elkaar vrij goed aan: FCA haalt met Jeep en Chrysler het gros van de winst op de Noord-Amerikaanse markt, waar Renault zo goed als afwezig is. Renault zou met FCA-dochter Maserati ook toegang krijgen tot het lucratieve luxesegment, waar de groep nu volledig afwezig is.

Nissan

Het belangrijkste obstakel voor een intensieve samenwerking is echter Nissan. Een grotere samenwerking met FCA zou het 'epicentrum' van de alliantie nog meer weg van Tokio doen verschuiven, op een ogenblik dat de relaties tussen Renault en Nissan al erg gespannen zijn.

In Tokio heerst al lang onvrede over het onevenwicht in de alliantie, frustratie die vergelijkbaar is met die van het Nederlandse KLM in de luchtvaartfusie met het Franse Air France: Renault is en blijft de dominante partner, maar het is Nissan dat al jaren de beste resultaten kan voorleggen.

Plannen bij Renault om de controle over Nissan nog te vergroten werden doorkruist toen Nissan-voorzitter Carlos Ghosn in november in Tokio gearresteerd werd op verdenking van financiële malversaties. Even later kwam er een eind aan de carrière van de man die 20 jaar lang hét bindmiddel was tussen Renault en Nissan.

Crisis

De timing van de gesprekken verrast niet. De Europese autosector verkeert in een diepe crisis.