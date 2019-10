Fiat en Peugeot akkoord met fusie van gelijken

De autobouwers Fiat Chrysler en PSA fuseren tot de vierde grootste speler ter wereld. De aandeelhouders van beide bedrijven krijgen elk de helft van het fusiebedrijf.

Nadat de raden van bestuur woensdag het licht op groen zetten, stellen de Italiaans-Amerikaanse groep Fiat Chrysler en haar Franse sectorgenoot PSA , het bedrijf boven Peugeot, Citroën, DS en Opel, donderdag hun fusieplan voor.

Fiat Chrysler is met een omzet van 110 miljard euro en een nettowinst van 5 miljard euro een stuk groter dan PSA, dat vorig jaar 74 miljard euro omzet draaide en 2,8 miljard euro nettowinst genereerde.

Toch zal de fusie er een van gelijken zijn. Dat gebeurt door eerst activa door te schuiven naar de aandeelhouders. De FCA-aandeelhouders, de familie Agnelli op kop, krijgen een speciaal dividend van 5,5 miljard euro en de aandelen van Fiat-dochter Comau, een bedrijf gespecialiseerd in robotten en automatisatie.

170 miljard Fusiebedrijf Het fusiebedrijf van Fiat Chrysler en PSA zal een jaaromzet van 170 miljard euro boeken.

Peugeot gaat eerst zijn belang (46%) in de toeleverancier van auto-onderdelen Faurecia uitkeren aan zijn aandeelhouders. Dat zijn in eerste instantie de familie Peugeot, de Franse staat (Bpifrance) en de Chinese autobouwer Dongfeng.

Nadien zullen de huidige aandeelhouders van FCA en PSA elk de helft van het fusiebedrijf bezitten. De grote aandeelhouders van beide bedrijven zullen hun aandelen minstens 3 jaar lang bijhouden, al kan de familie Peugeot wel wat aandelen overkopen van de Franse staat en de Chinezen. Beide kampen kunnen elk vijf bestuurders benoemen. Carlos Tavares, de CEO van PSA, krijgt de leiding en zal ook in het bestuur zetelen.

Fabrieken

De fusie moet schaalvoordelen opleveren inzake nieuwe technologie rond duurzame mobiliteit, elektrische aandrijvingen en zelfrijdende en geconnecteerde wagens.

Door het huwelijk van Fiat Chrysler en PSA ontstaat de op drie na grootste autobouwer ter wereld, na Volkswagen, de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi, en Toyota.

Het lijkt erop dat initieel geen fabrieken worden gesloten. De fusie zal 3,7 miljard euro aan schaalvoordelen opleveren zonder fabrieken te sluiten, klinkt het in de mededeling. Maar de Franse minister van Economie Bruno Le Maire waarschuwt dat hij waakzaam zal blijven over het behoud van het industriële apparaat in Frankrijk.

Nummer 4

Door het huwelijk van Fiat Chrysler en PSA ontstaat de op drie na grootste autobouwer ter wereld, na Volkswagen, de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota. De fusiegroep zou een pro-formaomzet realiseren van 170 miljard euro, 8,7 miljoen wagens verkopen en een operationele winst van 11 miljard boeken.

Schermvullende weergave De Italiaanse hoofdzetel van Fiat blijft een belangrijk beslissingscentrum van de nieuwe groep, naast zetels in Parijs en de Verenigde Staten. ©Photo News

De toenadering tussen de twee autobouwers is geen verrassing. De sector gaat door een moeilijke periode, met een daling van de verkoop in de mature markten en een forse afkoeling in China, dat jaren de groeimarkt bij uitstek was. Ook de steeds strengere emissienormen, een uitloper van dieselgate, eisen hun tol. De dieselmotoren geraken in verval. Tegelijk moeten de autoconcerns miljarden uittrekken om hun modellen te elektrificeren. Door de krachten te bundelen kunnen de torenhoge kosten worden gedeeld.