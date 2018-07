Fiat start post-Marchionne tijdperk met winstalarm

Een zwakke verkoop in China weegt vooral bij het luxemerk Maserati op de rendabiliteit.

De timing kun je gerust ongelukkig noemen: uitgerekend op de dag dat Turijn het overlijden van redder Sergio Marchionne moet aankondigen, moet Fiat Chrysler Auto (FCA) een serieuze winstwaarschuwing de wereld insturen.

Eerst de cijfers: de autobouwer boven de merken Fiat, Chrysler, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Dodge en Maserati verwacht dit jaar 118 miljard euro omzet te draaien in plaats van de eerder beloofde 125 miljard.

In een bedrijf met veel vaste kosten heeft dat onvermijdelijk gevolgen lager op de resultatenrekening: de verwachte bedrijfswinst gaat van 8,7 naar 7,5 à 8 miljard euro. De cashflow zal met 3 miljard euro een kwart onder de eerdere prognose liggen.

De belangrijkste oorzaak is de teleurstellende gang van zaken in China. In Azië zakte de omzet afgelopen kwartaal liefst een derde naar 652 miljoen euro en dook FCA operationeel bijna 100 miljoen euro in het rood.

Maserati, een luxemerk dat het in belangrijke mate van Chinese verkopen moet hebben, was het voorbije kwartaal met 2 miljoen euro winst nauwelijks nog rendabel. Volgens FCA is er vooral in het lucratieve segment van de SUV-terreinwagens steeds meer concurrentie van binnenlandse merken.

Daar komt nog bij dat Peking als een soort zoenoffer om een handelsoorlog met Washington af te wenden, vanaf 1 juli de invoerheffing op auto's van 25 naar 15 procent heeft verlaagd. Daardoor zouden klanten hun aankopen uitgesteld hebben.

De slechte prestatie in China overschaduwt een sterk kwartaal op de Amerikaanse markt, die met 1,4 miljard euro bedrijfswinst 85 procent van de groepswinst voor zijn rekening neemt. Dit vooral dankzij de sterke prestatie van Jeep, een merk dat in belangrijke mate door Marchionne en zijn opvolger Mike Manley weer op de kaart is gezet.