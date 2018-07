Fiat vervangt zwaar zieke topman Marchionne

De Italiaanse autobouwer Fiat stelt per direct een vervanger aan voor zijn zwaar zieke CEO Sergio Marchionne. In afwachting van een buitengewone raad van bestuur die zijn benoeming moet bekrachtigen, runt de Amerikaan Mike Manley het autobedrijf.

In een opmerkelijk persbericht dankt Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zijn CEO Marchionne voor zijn inzet in de voorbije jaren. De groep laat zaterdagavond weten dat er onverwachte complicaties zijn opgetreden na een routineoperatie bij Marchionne, en dat hij 'niet in staat is' om terug aan het werk te gaan. Het is onduidelijk wat er mis is met de gezondheid van Marchionne, die al een tijd ziek was en op 26 juni voor het laatst in het openbaar gezien werd.

Redder

Het is niet overdreven om te stellen dat Marchionne de redder van de Italiaanse auto-industrie is. Toen hij in 2004 als CEO benoemd werd, was hij de vijfde topman in amper twee jaar bij het toen zwaar verlieslatende concern. De toestand was toen zo ernstig dat Fiats Amerikaanse alliantiepartner General Motors, met wie een verkoopoptie was afgesproken, er liefst 2 miljard dollar voor veil had om Fiat toch maar alstublieft niet te moeten overnemen.

Maar een paar jaar later wist Marchionne met drastische besparingen alweer aan te knopen met winst, en in 2014 was hij de man achter het samengaan van de Fiat-groep met het Amerikaanse Chrysler-Jeep tot het huidige FCA.

Toen hij bij Fiat aan de slag ging, was hij een buitenbeentje gezien zijn eerdere jobs in de farma- en consultancywereld. Dat maakte de in Canada opgegroeide Marchionne ongevoelig voor heilige Italiaanse huisjes: de ontwikkelingstijd van nieuwe modellen werd meteen gehalveerd. Een maand na zijn aantreden stuurde hij al 10 procent van het management naar huis. En de oer-Italiaanse Fiat 500 werd op dezelfde - Poolse - lopende band geproduceerd als de Ford Ka omdat dat nu eenmaal goedkoper en efficiënter was.

Ook op vestimentair gebied was Marchionne een outsider: hij bleef consistent een hemd met wollen trui verkiezen boven een maatpak.

FCA maakte eerder al bekend dat de zwaar kettingrokende Marchionne begin juli aan zijn schouder geopereerd werd, maar liet zaterdagavond weten dat zijn gezondheidstoestand 'de jongste uren' drastisch verslechterd is. De charismatische Marchionne (66), die geldt als één van de machtigste toplui in de wereldwijde autosector, zou aanvankelijk pas in het voorjaar van 2019 terugtreden.

Opvolging

Mike Manley, die hem nu dus opvolgt, gold al langer als topfavoriet voor de hoogste job bij FCA. Hij wordt gezien als de man die van het slabakkende Amerikaanse Jeep, dat hij sinds 2009 leidt, één van de winstmachines van FCA wist te maken.