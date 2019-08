FiatChrysler droomt opnieuw van fusie met Renault

Gaan FiatChrysler en Renault binnenkort opnieuw rond de tafel om een fusie te bespreken? Als het van Mike Manley, de CEO van de Italiaans-Amerikaanse autobouwer, afhangt kunnen de gesprekken heropstarten. Parijs houdt de boot voorlopig af.

De autosector verkeert in een serieuze dip. Behalve de slabakkende verkoop in China en de handelsspanningen worden de autobouwers geconfronteerd met strengere uitstootnormen en torenhoge investeringen om de ommezwaai naar de elektrische en/of zelfrijdende auto’s te maken.

Net die trends vormen een probleem voor FiatChrysler, dat een groot deel van zijn winst haalt uit de brandstofslurpende SUV’s in de VS. Daarom onderneemt FiatChrysler al maanden pogingen om te fuseren met zijn Franse sectorgenoot Renault. In mei kwam het zelfs tot concrete onderhandelingen tussen de twee autobouwers, maar na tien dagen van intensieve gesprekken bleef de potentiële deal van 33 miljard euro uit.

Carlos Ghosn

De tijd bleek allesbehalve rijp. De Franse staat, die 15 procent van Renault in handen heeft en over een dubbel stemrecht beschikt, toonde een manifest gebrek aan steun voor het fusieproject. Intern had Renault af te rekenen met veel strubbelingen. De aanhouding van gewezen topman en voorzitter Carlos Ghosn en de daaruit voortvloeiende problemen met de partners Nissan en Mitsubishi berokkenden de Fransen te veel kopzorgen. Bovendien stond Nissan kritisch tegenover de fusie. Toch is een mogelijke fusie nooit definitief afgeblazen.

5 miljard Mike Manley beklemtoont dat een fusie tot 5 miljard euro aan kostenbesparingen kan opleveren.

Mike Manley, de topman van FiatChrysler, maakte van een interview in de zakenkrant Financial Times gebruik om opnieuw avances te maken richting Renault. ‘De industriële logica die maanden geleden aanwezig was, is er nog’, zegt hij. ‘Als de omstandigheden veranderen, kunnen dromen werkelijkheid worden en kunnen dingen gebeuren.’

Manley beklemtoont dat een fusie tot 5 miljard euro aan kostenbesparingen kan opleveren. Toch zijn nieuwe fusiegesprekken nog niet voor morgen. Renault en Nissan zijn net gestart met gesprekken over de herverdeling van hun participaties. Momenteel houdt Renault een belang van 43 procent in Nissan, terwijl de Japanners slechts 15 procent van hun Franse partner in handen hebben. Nissan hoopt via gesprekken, en na het vertrek van Carlos Ghosn, die balans meer gelijk te trekken.

Goede deal

De Japanners mikken op een belang van 20 à 25 procent in Renault, terwijl de Fransen blijven rekenen op een belang van 30 à 35 procent in Nissan. Het blijft een open vraag hoe lang de gesprekken tussen die twee partners zullen duren en op welke manier zij hun kapitaalstructuur herbalanceren. Dan rijst de vraag of Renault nog interesse heeft in FiatChrysler. Vanuit Parijs wordt alvast beklemtoond dat de gesprekken met Nissan geen rekening houden met een mogelijke heropstart van fusiegesprekken met FiatChrysler. De Fransen blijven inzetten op een goede deal met Nissan, eerder dan op een fusie.

De industriële logica die er maanden geleden was, is er nog. Als de omstandigheden veranderen, kunnen dromen werkelijkheid worden. mike manley ceo fiatchrysler

FiatChrysler blijft intussen niet bij de pakken zitten. Het autoconcern heeft plannen om de expansie van Jeep, het best verkopende merk binnen de groep, verder te zetten. De bedoeling is om de komende drie jaar de verkoop op te drijven door grotere SUV’s, waaronder de Grand Wagoneer, en plug-in-hybrides aan het gamma toe te voegen. Jeep is voor Fiat Chrysler belangrijk omdat het merk vorig jaar 1,57 miljoen voertuigen aan de man bracht, goed voor een derde van de totale verkoop van het concern.

Toch heeft ook Jeep het niet onder de markt. In de eerste jaarhelft viel de verkoop in de Amerikaanse thuismarkt met 8 procent terug. Manley hoopt die daling te compenseren door meer SUV’s te verkopen in Zuid-Amerika, Europa en China, al belooft dat door de hogere uitstootnormeneen harde dobber te worden.