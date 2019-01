Fietsen, kajaks en vooral SUV's op het Autosalon

Almaar meer elektrische auto’s, een paar fietsen maar vooral veel SUV’s. Op het Autosalon van Brussel, dat zaterdag de deuren heeft geopend, pakken autobouwers nog altijd het liefst uit met hun best verkopende modellen.

‘We zouden wel gek zijn om ons best verkopende product niet te tonen’, grapt Wim Doms, de woordvoerder van Peugeot Belgium. Het Autosalon in Brussel is een zuiver verkoopevent, en daar tonen de constructeurs wat de klant wil. Wie door de hallen loopt, ziet snel drie trends.

1. De SUV is overal

SUV’s (comfortabele terreinwagens) en cross-overs (passagierswagens met een verhoogd chassis) staan op elke stand prominent geparkeerd. ‘Gebouwd voor Belgische wegen’ is de slogan waarmee Mitsubishi kopers naar zijn talloze SUV’s lokt.

Voor veel merken zijn de stedelijke jeeps uitgegroeid tot het belangrijkste verkoopsegment. Zo was de Nissan Qashqai, in 2007 de pionier onder de cross-overs, vorig jaar de meest verkochte auto in het Brussels Gewest. ‘Er komt alsmaar meer concurrentie in dat segment, maar daardoor verkopen wij ook meer’, zegt Nissan-woordvoerder Melvin Keuter.

Hoewel de meeste merken hun SUV’s in flitsende video’s door modderige bospaden en ruwe berglandschappen laten rijden, blijkt het model vooral populair bij families. Zo verklaart Volkswagen zijn uitstekende verkoop vorig jaar (+4,5%) door zijn uitgebreide SUV-gamma, van de kleine T-Cross over de T-Roc en de Tiguan tot de grote Touareg.

‘Met de zithoogte van een bureaustoel is een SUV gewoon de meest ergonomische auto die je kan kopen’, zegt VW-woordvoerder Jean-Marc Ponteville. ‘Je kan makkelijk in- en uitstappen, je kinderen vastklikken en de boodschappen uit de koffer halen.’

2. De e-auto wint terrein

Intussen komen ook de eerste elektrische SUV’s op de markt. Audi toont op het Autosalon zijn nieuwe E-tron, die in Brussel van de band rolt (‘German engineering, charged by Belgians’) en vanaf eind februari geleverd wordt. Ook Mercedes komt eindelijk met zijn eerste volledig elektrische model, de SUV EQC, die later dit jaar uitkomt. ‘In vergelijking met Tesla zijn we traag, maar tegenover de concurrentie zijn we dat niet’, grapt Niels Kowollik, de nieuwe baas van Mercedes België.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Hoewel elk jaar meer elektrische auto’s op de Heizel verschijnen, blijft de oogst beperkt tot 10 procent van de getoonde modellen (zie tabel). Behalve de elektrische autobouwer Tesla pakken vooral de Aziatische merken graag uit met hun alternatieve aandrijvingen. Honda (‘The Hybrid you can feel’), Toyota (‘We choose hybrid’), Mitsubishi, KIA en Hyundai zetten hun elektrische of hybride modellen veel meer in de kijker dan hun Europese concurrenten.

Bij negen merken is de elektrische of hybride auto zelfs compleet afwezig. Bij Peugeot blijft het wachten op de nieuwe 208, die in alle mogelijke versies te koop moet zijn. ‘Wij willen de klant de aandrijflijn bieden die past bij zijn noden’, zegt woordvoerder Doms. Dat kan dus ook de dieselvariant zijn, die zijn verkoop enorm sterk ziet dalen. ‘Ik erger mij aan de diabolisering van de diesel.’

Ook bij VW, dat op een groot e-offensief broedt, is de elektrische oogst beperkt tot de e-Golf. ‘Er is nog te weinig elektrisch aanbod’, geeft woordvoerder Ponteville toe. ‘Er zijn niet zoveel elektrische auto’s en ze zijn te duur. Wij verwachten de elektrische doorbraak pas in 2020. Tot dan rekenen we op transitiebrandstoffen. En ondanks de dieselbashing is de diesel absoluut nodig om die transitie te maken.’

3. Meer dan auto’s

Op het Autosalon doen de constructeurs verwoede pogingen om zichzelf een groen imago aan te meten. Verschillende merken binden daarom fietsen, skiboxen, snowboards of kajaks op het dak van hun zwaarste SUV’s. De koploper in greenwashing is het Tsjechische Skoda, dat uitpakt met de slogan ‘Born on bikes since 1895’.

1 op 10 auto’s op salon ‘groen’ 11 procent van de modellen op het Autosalon hebben een alternatieve aandrijving. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij de 25 populairste automerken van België. Van de 424 modellen (exclusief prototypes) die die merken op hun stand zetten, rijden er 47 op elektriciteit, aardgas, waterstof of een combinatie van stroom en een verbrandingsmotor (hybride). De overgrote meerderheid van de getoonde auto’s rijdt dus nog altijd op diesel of benzine. Op het salon staan verhoudingsgewijs wel meer ‘groene’ auto’s dan er in België rondrijden. Vorig jaar reed 6 procent van de ingeschreven auto’s op stroom, aardgas of een combinatie van stroom en een verbrandingsmotor. De koploper onder de alternatieven is het Japanse Toyota, waar 10 van de 14 modellen (71%) een hybride is. Bij achtervolgers BMW en Volvo rijdt een kwart van de geshowde modellen niet alleen op benzine of diesel. Opvallend is dat negen grote merken geen enkele personenwagen met een alternatieve aandrijving tonen. Daarbij ook Peugeot, Citroën en Opel, de drie volumemerken van de Franse groep PSA.

Bij Volkswagen staan zelfs twee fietsen te koop, een groene retrofiets (699 euro) en een GTI-mountainbike (779 euro). Het Duitse merk wil meer inzetten op fietsleasing en op formules waarbij klanten deelauto’s, brommers en fietsen combineren. ‘De klant vraagt daarnaar’, zegt Ponteville. Het mobiliteitsbudget, dat deze week goedgekeurd is in de Kamercommissie, moet die trend naar een bredere mobiliteit versnellen.

De organisator, de automobielfederatie Febiac, probeert het salon daarom ook niet langer alleen rond auto’s te laten draaien. Tot en met maandag tonen 30 bedrijven in de ‘We are Mobility’-hal allerlei duurzame mobiliteitsvormen, zoals deelauto’s, mobiliteitsapps en plooifietsen. Zelfs de NMBS, de MIVB en De Lijn tekenen present met hun gemeenschappelijke Mobib-kaart. Al is de kans groot dat zaal 1 met zijn ‘Dream Cars’, inclusief modellen van Lamborghini en Ferrari, meer bezoekers zal lokken.