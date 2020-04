Flexibele zetelfabriek van 'Pol Plastiek' waagt zich aan mondmaskers...

Het zetelbekledingsbedrijf ECA uit Assenede is door de federale regering aangesteld om miljoenen mondmaskers te maken. Daarmee vindt de legendarische eigenaarsfamilie Christiaen zich opnieuw uit.

In Assenede gaat binnenkort een bijzondere productielijn van start. Het textielbedrijf ECA mag in samenwerking met de Antwerpse specialist in werkkledij Van Heurck miljoenen mondmaskers maken voor de federale regering, bevestigde de bevoegde minister Philippe De Backer (Open VLD) maandag.

Het Oost-Vlaamse bedrijf heeft de reputatie van hyperflexibele toeleverancier. De firma werd in 1948 opgericht door de legendarische Paul Christiaen. De zoon van een lokale smid startte de Etablissements Christiaen Assenede (ECA) als groothandel in auto-onderdelen. Nadien begon de ondernemer autohoezen en autozetels te maken, waardoor hij zich profileerde als kostenbewuste onderaannemer voor autobedrijven zoals BMW en Scaldia-Volga, de Belgische invoerder van het Russische automerk Lada.

Toen Volvo zich in 1965 in de Gentse haven vestigde, rook Paul Christiaen zijn kans. ECA haalde een contract binnen voor de binnenbekleding van de auto's en mocht later zelfs complete zetels 'just in time' aan de Zweedse autobouwer leveren.

De expansie van het familiebedrijf deed de ster van Christiaen in het Meetjesland rijzen. 'Pol Plastiek', zoals hij in de volksmond werd genoemd, kroonde zich tot burgemeester van Assenede, realiseerde ruim 260 verkavelingen en stelde op zijn hoogtepunt in de jaren 90 meer dan 1.000 mensen tewerk.

ECA - Afkorting van Etablissements Christiaen Assenede. - Opgericht in 1948 door Paul Christiaen. Vandaag in handen van diens kinderen Luc en Martine. - Ontwikkelt, produceert en monteert lederen herbekledingen, voornamelijk voor automerken zoals Volkswagen, Peugeot, Toyota en Ford. - Groepsopbrengsten: 175 miljoen euro (2018). - Nettowinst: 9 miljoen euro. - Omvat ook de weverij Tiscotex uit Hamme (linten), het Nederlandse Berco (automatten en bedsystemen voor trucks) en het Britse IM Kelly (leren interieurs voor auto’s, vliegtuigen en treinen). - Werknemers: 750.

Volvo

Rond de eeuwwisseling kreeg ECA het lastig. Na de overname van Volvo door Ford in 1999 wrong de Amerikaanse constructeur Christiaen de arm om. De Oost-Vlaming verkocht zijn zetelbusiness dik tegen zijn zin aan Fords favoriete toeleverancier Johnsons Controls. De fabriek van Adient, de in 2016 afgesplitste autozeteltak van Johnson Controls, bevindt zich nog altijd in de Paul Christiaenstraat in Assenede.

Na de deal met Johnson Controls besloot ECA verder te focussen op (her)bekleding. Tot vandaag snijdt, stikt en monteert het bedrijf zetelbekleding voor allerlei automerken. ECA bekleedt ook speciale zitmeubelen, zoals trapliften, en levert de rode zetelhoezen aan Thalys en de blauwe hoezen voor de NMBS-treinen. Met het Nederlandse Berco (dat automatten en matrassystemen voor trucks bouwt) en het Britse IM Kelly (dat de interieurs bekleedt van luxemerken als Aston Martin en Bentley) is ECA ook in het buitenland actief.

Die enorme flexibiliteit is het geheime wapen van ECA. Dankzij zijn ervaring met lasertechniek kan de vroegere autotoeleverancier de verschillende laagjes van chirurgische maskers assembleren. Nu moet het bedrijf op recordtijd nieuwe machines installeren, zijn personeel opleiden en de maskers laten testen, waarschuwde De Standaard.

Enkele weken geleden kreeg het bedrijf ook al de vraag om medische schorten te maken voor het zorgpersoneel. 'We zijn nog een van de weinigen in Vlaanderen die dat kunnen', zei topman Luc Christiaen daarover aan Het Nieuwsblad. 'En stikwerk is stikwerk: of dat nu om een schort gaat, of om autobekleding.'

Stikwerk is stikwerk: of dat nu om een schort gaat, of om autobekleding. Luc Christiaen Topman ECA

Rijkste Belgen

Financieel is ECA kerngezond. Het bedrijf torst amper schulden en maakt vlot winst. 'We zijn van niets of niemand afhankelijk en kunnen weerstaan aan de dwang van de klant die altijd goedkoper wil', vertelde topman Luc Christiaen in 'Goud', een portretboek over de 25 winnaars van de Onderneming van het Jaar, een award die ECA in 1996 won.

Luc Christiaen volgde zijn legendarische vader in 2008 kort voor diens overlijden op, nadat een conflict over de toekomst van het bedrijf was bijgelegd. Nu twee andere familietakken zijn uitgekocht, is ECA in handen van Luc en zijn zus Martine Christiaen. Met Nicky, de dochter van Luc Christiaen, heeft de derde generatie de dagelijkse leiding overgenomen.

Met een vermogen van 150 miljoen euro staat de familie Christiaen, die niet wilde reageren, op plaats 146 in de lijst van Rijkste Belgen. Terwijl veel discrete Belgische ondernemers de pest hebben aan die miljonairsranking, contacteerde Paul Christiaen de website indertijd zelf met de melding dat zijn vermogen te laag was ingeschat.