Ford grijpt in aan de top na slecht jaar

De Amerikaanse autobouwer Ford, na GM de belangrijkste speler in de sector in de VS, heeft enkele verschuivingen doorgevoerd aan de top van het bedrijf. Jim Farley, nu nog als topmanager verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen en technologie, wordt operationeel directeur. Joe Hinrichs, die pas sinds april vorig jaar de autotak leidde, verlaat het bedrijf verrassend per 1 maart.