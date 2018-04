Ford plant netwerk van zelfrijdende taxi's tegen 2021

De Amerikaanse autobouwer Ford wil op eigen houtje een grootschalige dienst uitbouwen van zelfrijdende taxi's. Die moet over drie jaar operationeel zijn.

In tegenstelling tot veel concurrerende autobouwers die voor zelfrijdende technologie in zee gaan met techbedrijven, streeft Ford de ontwikkeling van zijn eigen netwerk van robotauto's na. Dat zei Jim Farley, de nummer twee van het bedrijf, aan Financial Times.