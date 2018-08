Ford richt Belgische bankdochter op

Ford is de eerste autoconstructeur die zijn interne bank in Brussel vestigt. Meerdere verzekeraars kozen wegens de brexit de Belgische hoofdstad als nieuwe uitvalsbasis voor de Europese Unie. Lloyd's of London, de grootste marktplaats ter wereld waar verzekeraars en andere financiële spelers elkaar vinden, is de bekendste.

Ook de Australische verzekeraar QBE en diens Japanse sectorgenoot MS Amlin streken in ons land neer, net als de Amerikaanse geldtransferdienst Moneygram, die zijn Europese hoofdkwartier van Londen naar Brussel verhuisde.