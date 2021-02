Ford rijdt tegen 2030 volledig elektrisch

Van nul elektrische modellen vorig jaar naar een gamma dat alleen bestaat uit elektrische wagens in 2030. Dat huzarenstukje wil de autobouwer Ford verwezenlijken in Europa.

Nadat Jaguar deze week al meldde dat tegen 2030 alle modellen elektrisch zullen zijn, volgt de Amerikaanse autobouwer Ford dat voorbeeld. Het is de bedoeling van Ford om vanaf 2026 alleen nog plug-inhybrides of elektrische personenwagens te verkopen. Vier jaar later moet het hele gamma in Europa 100 procent elektrisch zijn.

De komende 30 maanden investeert de autoconstructeur 1 miljard dollar in zijn 90 jaar oude Duitse fabriek in Keulen om het platform aan te passen. Daarvoor werkt Ford samen met Volkswagen. Keulen zal de eerste Ford-fabriek in Europa worden waar alleen nog elektrische wagens van de band rollen. Het eerste Europees en volledig elektrisch model moet in 2023 op de markt komen, spoedig gevolgd door een tweede.

De aankondiging betekent niet dat alle Ford-voertuigen in Europa in 2030 elektrisch zullen zijn. Bij de commerciële voertuigen, zoals bestelwagens, zal de transitie trager verlopen. Daar denkt de automaker dat in 2030 ongeveer twee derde geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven zal zijn.

Ommekeer