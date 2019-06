Ford schrapt 12.000 banen in Europa

De Amerikaanse autobouwer Ford treft verregaande maatregelen in Europa. Tegen eind volgend jaar verdwijnen er 12.000 banen, een vijfde van het totale personeelsbestand in de regio. Het aantal fabrieken daalt van 24 naar 18.

Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk worden het hardst getroffen.

Ford kondigde begin dit jaar al een grootschalige reorganisatie aan in Europa, maar noemde toen geen aantallen. Intussen bleek wel al dat in Duitsland 5.000 banen op het spel staan. Die maken deel uit van de nu genoemde 12.000.

In het Verenigd Koninkrijk staan 3.000 jobs op het spel. In Wales zou één fabriek worden gesloten. In Rusland wil Ford drie vestigingen sluit, er zijn 2.000 banen bedreigd. In Frankrijk zouden 1.000 jobs op de tocht staan (met sluiting van één site), en in andere Europese landen nog eens 1.000. Ford wil voorts een fabriek in Slovakije verkopen. De betrokken sites zijn zowel assemblagefabrieken als vestigingen voor de productie van onderdelen.

'Zware beslissingen'

'Afscheid nemen van werknemers en fabrieken sluiten zijn de zwaarste beslissingen die we nemen', luidt het bij Ford. Volgens de autobouwer zal het jobverlies grotendeels worden ingevuld met vrijwillig vertrek.

De brexit treft de Amerikaanse autobouwer bijzonder hard omdat het bedrijf zwaar leunde op Groot-Brittannië. Ford zegt wel op koers te zitten in Europa om de resultaten dit jaar significant te verbeteren.

België

De aangekondigde herstructurering zal vermoedelijk geen gevolgen hebben op de testbaan in Lommel. Dat werd vernomen bij de woordvoerder van Ford Belgium, Jo Declercq. Of het salesteam in België geïmpacteerd wordt, is nog niet duidelijk. In Lommel heeft Ford zijn belangrijkste testbaan voor Europa. Er werken 390 medewerkers.

'Er is op dit moment helemaal geen sprake van een herstructurering in Lommel', zegt Declercq. Ook de vakbond ACV heeft nog niets vernomen over mogelijke gevolgen in Lommel. Nog volgens Declercq is wel sprake van een organisatorische wijziging in de 'national sales company'. Wat dat betekent voor de betrokken werknemers, is nog niet duidelijk. Het is dus niet zeker dat er jobs sneuvelen in België, aldus de woordvoerder. Het salesteam is ook een kleine groep.