Ford stopt met voormalig Limburgs icoon Mondeo

In Valencia loopt over een jaar de laatste Ford Mondeo van de band. Het model was bijna twintig jaar de kurk waar de in 2014 gesloten Ford-fabriek in Genk op dreef.

De dood van de Mondeo past in een nieuwe herstructurering die Ford in Europa doorvoert. Deze keer staat alles in het teken van elektrificatie. Tegen het einde van dit decennium wil Ford in Europa geen enkele auto met louter een verbrandingsmotor verkopen. Daarvoor investeert het de komende vijf jaar 22 miljard dollar (18,7 miljard euro). Daarmee wordt onder andere de fabriek in Valencia deels omgebouwd om behalve auto’s ook hybride motoren en batterijen te produceren.

Schermvullende weergave De Ford Mondeo wordt nu nog in Valencia gemaakt.

De Mondeo heeft, zeker in Limburg, een bijna mythische, maar inmiddels ook wat wrange bijklank. De grote zakensedan was bijna 20 jaar het volumemodel van de Ford-fabriek in Genk. Tussen 1992 en 2010 werden in Genk meer dan 4,5 miljoen Mondeo's gemaakt. Het model liet daarmee de Taunus, de Sierra en de Transit ver achter zich. Voor een hele generatie Limburgse politici was de Mondeo de voorkeurdienstwagen.

De Mondeo-man

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau had het vorige week over de Mondeo-man, een uitdrukking die hij van de voormalige Britse Labour-premier Tony Blair leende om de middenklasse aan te duiden.

Met zijn grote volumes was de Mondeo de basis van het inkomen van duizenden werknemers van de Genkse fabriek en hun gezinnen. Toen Ford in 1990 de Mondeo aan Genk toewees, was dat een enorme impuls voor de fabriek: er werden 2.500 extra mensen aangenomen en voortaan werd niet meer in twee maar in drie shiften gewerkt.

Op het hoogtepunt van het succes van de fabriek in de jaren 90 werkten bijna 15.000 mensen bij Ford Genk. Het maakte de vestiging tot de grootste autofabriek van het land, voor Renault Vilvoorde, Opel Antwerpen, Volvo Gent en Volkswagen (vandaag Audi) Vorst.

Bij de aankondiging van de sluiting van Ford Genk in 2012 gingen op het fabrieksterrein enkele Mondeo's in vlammen op. Behalve de productie van de inmiddels aan populariteit inboetende Mondeo verhuisde ook die van de populairdere monovolumes S-Max en Galaxy naar het goedkopere Spaanse Valencia.

