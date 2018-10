'Ford wil fabriek niet verkopen aan Guido Dumarey'

Ford geeft binnenkort op een ondernemingsraad meer uitleg over de toekomst van Ford Aquitaine Industries (FAI), een versnellingsbakkenfabriek in de buurt van Bordeaux. Ford kondigde eerder de sluiting van de vestiging met ruim 900 werknemers aan, maar ging onder druk van de politiek ook op zoek naar een overnemer.

Guido Dumarey is de enige overgebleven serieuze kandidaat-overnemer. Dumarey deed enkele jaren geleden al een gelijkaardig kunstje: hij nam toen de met sluiting bedreigde versnellingsbakkenfabriek van General Motors (GM) in Straatsburg over. Die is intussen omgedoopt tot Punch Powerglide en groeit weer.