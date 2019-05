Ford zet 1 op 10 bedienden aan de deur

De autobouwer Ford wil 7.000 bediendejobs schrappen.

De Amerikaanse autobouwer Ford Motor Company is van plan 7.000 bediendejobs, of 10 procent van zijn totaal aantal bedienden, te schrappen. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van een interne mededeling die CEO Jim Hackett maandag rondstuurde.

Volgens Bloomberg wil het kwakkelende Ford door de ontslaggolf 600 miljoen dollar (540 miljoen euro) per jaar sparen. Het aantal managers moet 20 procent dalen en het aantal managementlagen gaat van 14 tot negen of minder. Het jobverlies valt zowel in Noord-Amerika, China, Europa als Zuid-Amerika weg.

'Minder bureaucratie'

Ford is een familiebedrijf en vaarwel zeggen aan collega's is moeilijk en emotioneel. Jim Hackett CEO Ford Motor

'Om te slagen in onze competitieve industrie en om Ford te positioneren als een winnaar in een snel veranderende toekomst moeten we de bureaucratie verminderen, managers meer macht geven, beslissingen sneller maken, focussen op het meest waardevolle werken en kosten besparen', schrijft Hackett. 'Ford is een familiebedrijf en vaarwel zeggen aan collega's is moeilijk en emotioneel.'

De memo is een nieuwe stap in de ontslaggolf die Ford al in oktober meedeelde en die deel uitmaakt van een besparingsplan van 11 miljard dollar. Eerder raakte bekend dat Ford alleen in Duitsland 5.000 jobs wil schrappen. Ford had ook decennialang een assemblagefabriek in Genk, maar die werd eind 2014 gesloten.