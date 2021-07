Francis Deprez (D'Ieteren): ‘Nieuwe deals? Mijn kasten en schuiven zitten boordevol dossiers’

Met twee miljardentransacties gaf D’Ieteren-topman Francis Deprez deze week aanleiding tot euforie op de Brusselse beurs. De deals staan model voor de nieuwe richting die de Brusselse holding uit wil. ‘We blijven uitkijken naar nieuwe opportuniteiten.’

Francis Deprez, de West-Vlaamse CEO van D’Ieteren, sloot de voorbije dagen twee superdeals. Hij maakte bekend dat de Brusselse holding na tien jaar zoeken eindelijk zijn miljardenprooi beetheeft. Er werd 1,17 miljard euro betaald voor een minderheidsbelang in TVH Parts, de verkoper van onderdelen in vorkliften en bouw- en landbouwmachines uit Waregem.

Hij liet ook weten dat BlackRock, het fameuze fonds van Wall Street-titaan Larry Fink, samen met twee andere investeerders 2,23 miljard euro op tafel legt voor 13 procent van Belron. Dat is de koepel boven de autoruithersteller Carglass, waarin D’Ieteren de helft van de aandelen bezit.

Die laatste deal veroorzaakte een schokgolf onder beleggers. Hij betekent dat het belang van D’Ieteren in de autoruithersteller op 8,6 miljard werd gebracht, of 30 procent meer dan wat de hele Brusselse holding maandagavond op de beurs waard was.

Prompt ging de beurskoers van de traditioneel zeer discrete 216 jaar oude familieholding als een raket de hoogte in en dikte de waardering van het aandeel aan van bijna 6 miljard naar 7,5 miljard euro. ‘Puur toeval’, reageert Deprez op de beleggerseuforie. ‘Het was zeker niet onze bedoeling om er een ‘jolly July’ van te maken. (lacht) Maar ik geef toe, het effect ervan is mooi meegenomen. Een aantal belangrijke puzzelstukjes past nu in elkaar.’

Bio Francis Deprez Studeerde toegepaste economische wetenschappen in Antwerpen.

Begon zijn carrière bij een marktonderzoeksbureau.

Werd op 24-jarige leeftijd toegelaten tot Harvard.

Werkte als consultant bij McKinsey.

Werd hoofd strategie bij Deutsche Telekom.

Leidde vijf jaar de netwerkspecialist Detecon.

Begon vijf jaar geleden bij D’Ieteren als ‘een soort COO’ en is sinds 2019 CEO.

Deprez kwam twee jaar geleden aan het hoofd van D’Ieteren om het beter te doen dan zijn voorganger, ex-Dexia-CEO Axel Miller. Die kocht de Italiaanse schriftjesmaker Moleskine in een poging de holding verder te diversifiëren. Financieel was dat verre van een succes. Moleskine werd bij de aankoop in 2016 gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro, maar staat intussen voor een schrale 150 miljoen euro in de boeken van D’Ieteren. Een stuk minder dan de andere pijlers van de holding, zoals D’Ieteren Automotive (dat de Volkswagen-merken importeert), de beglazingsdivisie Belron en de vastgoedpoot.

Deprez nam twee jaar de tijd om het beter te doen. Elke keer antwoordde hij geduldig op ongeruste vragen van beleggers en analisten of de 2,2 miljard euro cashberg waarover de holding beschikte wel in goede handen was. Hij bleef volop dossiers screenen. Maar geen enkel leverde een match op.

‘Nerveus ben ik nooit geworden’, zegt Deprez, terwijl hij ons ontvangt op de bovenste etage van de riante glazen hoofdzetel aan de Maliestraat in Elsene. ‘Ik wist: als je maar voldoende focus en discipline houdt, komt vroeg of laat iets uit de bus. En dat is met TVH Parts gebeurd.’

Er kunnen dus nog meer deals volgen?

Francis Deprez: ‘Dit verhaal is nog niet ten einde. We blijven verder uitkijken naar opportuniteiten. Er is niets veranderd aan onze strategie. Ons doel is niet een groot aantal investeringen te doen. Een handvol is genoeg. We zijn niet alleen een door een familie gecontroleerd bedrijf, maar ook een familie van bedrijven. Er zijn nu vier takken in D’Ieteren Groep: Automotive, Belron, Moleskine en TVH. Vastgoed is, zo je wil, onze vijfde poot. Er kunnen er nog een aantal bijkomen, maar we mikken niet op een portefeuille van 10 of 15 participaties.’

Waarom niet?

Deprez: ‘Omdat het voor de familie D’Ieteren belangrijk is voldoende voeling te houden met elk bedrijf waarin zij investeert. We willen hechte relaties met die bedrijven uitbouwen, gericht op de lange termijn, en we willen er als entrepreneurs daadwerkelijk een ondersteunende rol in spelen. Dat vergt menselijk gezien energie en focus. Zoiets kan je niet doen met een portfolio van tientallen bedrijven.’

Klopt het dat jullie intussen zo’n 200 dossiers hebben gescreend?

Deprez: ‘We waren al een tiental jaar bezig met het zoeken naar investeringsmogelijkheden, maar twee jaar terug hebben we het anders aangepakt met het relatief kleine team van 15 á 20 mensen waarover D’Ieteren corporate beschikt. We hebben een aantal visvijvers duidelijker geïdentificeerd. Daarop hebben we toegewijde mensen gezet, om concreter naar opportuniteiten toe te werken. We zijn in gesprek gegaan met diverse families, eigenaars en managementteams. Het klopt dat je in een jaar zo’n 100 dossiers ziet passeren. Op sommige ga je dieper in en bij een aantal ga je tot het bittere einde, al dan niet met een positieve afloop.’

Met andere woorden, minder dan een half procent leverde iets op?

Deprez: ‘(Lacht) Weet je, ik ben daar altijd relatief stoïcijns in gebleven. Eigenlijk heb je in dat soort situaties altijd de statistieken tegen. Er zijn zoveel geïnteresseerde partijen die willen investeren en er is maar een beperkt aantal geschikte dossiers. Of het nu dit jaar was, volgend jaar of het jaar daarop, we hebben ons nooit onder tijdsdruk laten zetten. Dat is, denk ik, de enige juiste manier. Onder tijdsdruk neem je slechte beslissingen.’

Zijn de waarderingen vaak ook niet exuberant?

Deprez: ‘Uiteraard, er zijn dossiers geweest waar we zelf uit het proces zijn gestapt omdat we het te duur vonden. Ook daar is het een kwestie van gedisciplineerd te blijven en de merites van het dossier op zich te beoordelen.’

Welke zijn de grote visvijvers waarin u zoekt?

Deprez: ‘Alles wat met mobiliteit en automobiel te maken heeft, is een heel natuurlijke biotoop voor ons. Dat blijft een interessant marktsegment waarin heel veel dingen gebeuren die toekomstgericht zijn. Een tweede visvijver is wat wij zakelijke dienstverlening noemen. Zowel Belron als TVH Parts past in dat plaatje. Bij Belron gaat het om de reparatie en vervanging van autoruiten, door middel van een service die we aan miljoenen klanten bieden via leasing- en verzekeringsbedrijven. Je zit daar eigenlijk in een B2B- en B2C-omgeving. Dat is ook voor TVH het geval. Als je daarvoor een concept hebt dat goed werkt, kan je dat opschalen en uitrollen naar meerdere landen. De derde visvijver is iets nieuwer voor ons: de industrie. Je denkt niet spontaan aan D’Ieteren als je aan die sector denkt, maar daar zit veel potentieel.’

Industrie is heel breed. Zou een bedrijf zoals Recticel in het plaatje passen?

Deprez: ‘Over concrete dossiers die we al dan niet hebben bekeken ga ik geen commentaar geven. We kijken in het bijzonder uit naar industriële bedrijven met een Europees beslissingscentrum, die niet afhankelijk zijn van lageloonlanden en die er een interessante of duurzame energiepolitiek op na houden. Al zijn die criteria heel breed, dat geef ik toe.’

‘De vierde visvijver is gelinkt aan wat wij ‘lifestyle products and services’ noemen, met de notitieboekjesmaker Moleskine als concreet voorbeeld. Die vier visvijvers laten toe ons dieper in te werken in die sectoren en er kennis en expertise op te doen. En zelfs als het niet tot investeren komt, leren we iets. Dat kunnen we gebruiken in een volgend dossier, en zo kan je almaar korter en sneller op de bal spelen.’

Klopt het dat uw West-Vlaamse komaf heeft meegespeeld bij het sluiten van de deal met TVH?

Deprez: ‘(Lacht) Zover zou ik niet gaan. Het was vooral de familie Thermote die op zoek was naar een langetermijnpartner. Wij merkten dat we op diezelfde golflengte zaten en zo zijn we beginnen te praten, elk op zijn niveau. Daar zal iedereen zijn rol in gespeeld hebben. Maar ik moet toegeven dat ik heel geregeld passeerde langs de autostrade in Waregem, en daar kan je niet naast de gebouwen van TVH kijken. Om de paar jaar zag je er bedrijfsruimte bijkomen. Je kon heel duidelijk zien dat het een mooi, snelgroeiend bedrijf is.’

Speelde het mee dat jullie net als TVH een familiebedrijf zijn?

Deprez: ‘Eigenlijk is het de Thermote-familie die ons gekozen heeft. Ze hadden een partnership met de familie Vanhalst en waren op zoek naar een nieuwe langetermijnpartner. We voelen ons vereerd dat wij die nieuwe partner geworden zijn. Ze bestaan 52 jaar en denken bij wijze van spreken 52 jaar vooruit. Wij bestaan 216 jaar en kijken 216 jaar vooruit. Samen hebben we de ambitie om dit bedrijf, waarvan zij een van de stichtende families zijn, verder te ontwikkelen.’

D’Ieteren Groep Wat: familiale Brusselse groep waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1805.

Omzet (2020): 3,9 miljard euro (-7,8%).

Domeinen: autobeglazing (belang van 54,85% in Belron), autodistributie (D’Ieteren Auto), schriftjes (Moleskine).

Aangepaste winst voor belastingen: 366 miljoen euro (+48%).

Het is een huwelijk tussen een West-Vlaams en een Brussels familiebedrijf. Zijn er geen grote cultuurverschillen?

Deprez: ‘We zijn allebei Belgische families. Als je kijkt naar de waarden die TVH heeft - en ze hebben die duidelijk op papier gezet - en naar die van ons merk je veel gelijkenissen. We leggen allebei de nadruk op ondernemen, het zorgen voor de ander, de moed en de risicobereidheid om verder te investeren. We zijn vertrokken voor een huwelijk dat minstens tot de volgende generatie zal duren, en dan ben je al snel 30 tot 40 jaar ver. Bij private equity weet je dat zo’n lange termijn per definitie onmogelijk is.’

Bij Belron werken jullie wel met private equity.

Deprez: ‘Dat klopt. Vier jaar geleden hebben we een deel van ons belang aan het investeringsfonds CD&R verkocht. Het leek ons toen het goede moment om de relatie tussen het management en de aandeelhouders te herdynamiseren. Wat we deze week hebben aangekondigd, is een verdere stap in die richting. De instap van drie investeerders met een zekere reputatie en prestige toont dat Belron als ‘best in class’ wordt gepercipieerd.’

Hebben jullie voldoende inspraak gehad in het aantrekken van BlackRock & co?

Deprez: ‘Absoluut, dat is ook de afspraak die we met CD&R van het begin af hadden. We wisten dat ze op een bepaald ogenblik als private-equityfonds een exit zouden willen voorbereiden. We zijn daar proactief op beginnen te werken. De exit - een gedeeltelijke verkoop van hun aandelen in Belron - is er vroeger gekomen dan gedacht, maar met de mogelijkheid voor CD&R om weer een volgende langetermijnfase aan te snijden. CD&R zal langer aan boord blijven dan oorspronkelijk voorzien en met de intrede van BlackRock zijn er mensen bijgekomen die ons kunnen helpen met de verdere groeistappen van Belron.’

Geen spijt dat D’Ieteren toen een deel van Belron heeft verkocht? Het is nu veel meer waard.

Deprez: ‘Kijk, je kan zeggen: ‘Ik probeer altijd alles in mijn eentje te doen’. Of je kan zeggen: ‘Ik ga partners rond de tafel brengen die er misschien in slagen meer te doen’. Door de kapitaalstructuur van Belron enkele jaren geleden open te zetten, is het geworden wat het vandaag is. We hadden ook als enige aandeelhouder met de oprichtersfamilie Lubner kunnen samenzitten en verder roeien zoals we bezig waren. Maar dan waren we nooit tot hetzelfde resultaat gekomen.’

Kortom, de verdere transformatie van D’Ieteren is nog niet gedaan?