Francis Deprez nieuwe CEO bij autodienstengroep D'Ieteren

De voormalige partner van consultant McKinsey volgt de eerder vertrokken Axel Miller op.

D’Ieteren zat zonder topman sinds het plotse vertrek van Axel Miller. Die had meer dan vijf jaar het stuur in handen bij de familiale groep. Miller kon financieel behoorlijke resultaten voorleggen en breidde de activiteiten van de groep ook uit met Moleskine. De overname van de Italiaanse maker van luxueuze notaboekjes deed velen echter de wenkbrauwen fronsen en luidde de omvorming in van D’Ieteren van een autogroep tot een holding.

Onder Miller schroefde D’Ieteren ook zijn belang in Belron terug tot 54,85 procent, met als argument dat de ontwikkeling van de autoruitenspecialist beter samen met een partner kon gedragen worden.

Begin april bleek het plots niet meer te boteren tussen Axel Miller en de familie D’Ieteren. De samenwerking werd beëindigd omdat Miller en de raad van bestuur uiteenlopende visies hadden op de verdere ontwikkeling van de groep. Ook over de leiderschapsstijl waren meningsverschillen.

Sindsdien was de leiding van D'Ieteren in handen van de twee overblijvende leden van het directiecomité: financieel directeur Arnaud Laviolette en Francis Deprez.

'Juiste persoon'

Deprez schuift nu dus door naar de post van CEO. De 54-jarige manager studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen in Antwerpen en behaalde een MBA aan Harvard. Hij werkte eerder bij McKinsey & Company, Deutsche Telekom en Detecon International.

Bij D’Ieteren bleef hij tot dusver in de luwte. Dat neemt niet weg dat hij volgens Nicolas D’Ieteren, de voorzitter van de raad van bestuur, de groep ‘door en door’ kent en ‘de juiste persoon voor de rol van CEO’ is. Hij is ‘perfect vertrouwd met de ambities, uitdagingen, organisatie, het familiale aandeelhouderschap en de waarden’, luidt het voorts in een persbericht.

‘Zijn eerdere ervaring in strategische consultancy, maar ook in het executive management van internationale ondernemingen zal bijzonder waardevol zijn en zal de groep in staat stellen om een nieuw hoofdstuk aan te vatten, terwijl de ontwikkeling en consolidatie van elk van onze activiteiten verdergezet worden’, zegt Nicolas D’Ieteren nog.

Cashberg

Deprez zegt dat hij samen met de familie D’Ieteren en de raad van bestuur de bestaande activiteiten (Belron, D’Ieteren Auto en Moleskine, red.) verder zal ontwikkelen ‘met het oog op uitmuntendheid en op de lange termijn’. Daarnaast gaat de zoektocht verder ‘naar bijkomende investeringsopportuniteiten die waarde creëren en een aanvulling vormen op onze familie van ondernemingen’.