Frankrijk bereid belang in Renault te verlagen

Om de alliantie tussen Renault en Nissan te versterken is Frankrijk bereid zijn belang in de Franse autogroep af te bouwen, zegt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire.

Na de mislukking van de gesprekken over een fusie tussen de autogroepen Renault en FiatChrysler, deze week, staat het aandeelhouderschap van de Franse autoproducent ter discussie.

Frankrijk bezit nu 15 procent van de aandelen van Renault. Het is bereid een verlaging te overwegen om de alliantie met Nissan te versterken, zei Le Maire in een interview met het Franse persbureau AFP.

Nissan is voorstander van een volledige exit van de Franse staat uit Renault, omdat het activisme van Parijs spanningen heeft veroorzaakt. Het is niet zeker dat een kleiner Frans belang die spanningen wegneemt, zegt een ingewijde. Le Maire zei ook dat Renault zich moet concentreren op de banden met Nissan vooraleer het andere allianties aangaat.

Renault en FiatChrysler voerden de jongste maanden gesprekken over een fusie. Maar FiatChrysler trok deze week zijn voorstel in omdat Parijs kritisch stond tegenover de fusie. Frankrijk eiste garanties voor het behoud van jobs en fabrieken in eigen land. Het eiste ook uitstel om de goedkeuring te vragen van partner Nissan.