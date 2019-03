Frans SNOP koopt Gentse autofabriek Tower

De toeleverancier Tower, die een grote fabriek in de Gentse haven heeft, komt in handen van het Franse bedrijf Financière SNOP Dunois.

Dat melden beide bedrijven vrijdag. Het Franse bedrijf Financière SNOP Dunois (FSD) neemt alle Europese fabrieken van de Amerikaanse toeleverancier Tower International over.

De overname omvat ook de Gentse fabriek van Tower Automotive. De vestiging, gespecialiseerd in metalen koetswerk, werd opgericht in 2003. De fabriek was jaren een vaste leverancier van de Gentse fabriek van de Zweedse autobouwer Volvo Cars.