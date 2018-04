Franse dubbelslag lonkt voor Dumarey

De verkoop van een Fordfabriek in Bordeaux is gesneden brood voor de Vlaamse ondernemer Guido Dumarey. Vijf jaar geleden deed hij een gelijkaardige overname.

De arbeiders van de Franse Fordfabriek in Blanquefort voeren al weken actie. In februari kregen ze te horen dat de Franse autobouwer de productie van automatische versnellingsbakken in de buurt van Bordeaux wil stopzetten. Omdat er geen andere producten in de pijplijn zitten, betekent dat een Ford Genk-scenario, een sluiting dus, tenzij alsnog een overnemer op de proppen komt.

Punch Powerglide Voormalige fabriek van General Motors in Straatsburg die door de ondernemer Guido Dumarey eind 2012 van een sluiting werd gered.

Maakt meer dan 350.000 hoogtechnologische versnellingsbakken voor premiumwagens, vooral voor BMW, maar ook voor Tata en GM.

Telt 1.250 werknemers. Mikte vorig jaar op een omzet van 494 miljoen euro en een bedrijfswinst van 60 miljoen euro.

Straatsburg werd de comeback van Dumarey, nadat hij enkele Franse bedrijven en de rest van zijn auto-imperium in de nasleep van de financiële crisis was kwijtgespeeld.

Die overnemer kan Guido Dumarey zijn. De deal is de ondernemer op het lijf geschreven. De West-Vlaming doet de jongste decennia niets anders dan bedrijven in moeilijkheden overnemen. Hij redde de Lierse drukpersenbouwer Xeikon en de Truiense versnellingsbakkenfabriek ZF Getriebe (Punch Powertrain) van het faillissement. Een aantal dossiers liep minder goed af. In de nasleep van de financiële crisis en met de kaalslag in de autosector verloor Dumarey een groot deel van zijn bedrijvenimperium.

Vijf jaar geleden sloeg de auto- en racefanaat zijn grootste slag. Hij kon voor een appel en een ei de hand leggen op een transmissiefabriek en onderzoekscentrum van General Motors (GM) in het Franse Straatsburg, een gigantische site met een duizendtal werknemers. Dumarey onderhandelde een deal waarbij hij nog een tijd aan GM kon blijven leveren. Hij kreeg middelen om te investeren in een nieuwe productielijn van automatische versnellingsbakken voor ZF, een leverancier van onder andere BMW.

Comeback

Het werd de comeback van Dumarey en een doorstart van de versnellingsbakkenfabriek die nu Punch Powerglide heet. Er werd meer dan 150 miljoen euro geïnvesteerd en de werkgelegenheid steeg tot meer dan 1.250 mensen. De overname bleef niet onopgemerkt. De toenmalige Franse minister van Economie Emmanuel Macron bezocht de fabriek in 2015 en noemde haar een voorbeeld voor de herindustrialisatie van Frankrijk.

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Ford Acquitaine Industries, zoals de fabriek in Bordeaux officieel heet, heeft heel wat gelijkenissen met GM Strasbourg. De fabrieken werden tientallen jaren geleden door Amerikaanse autobouwers gebouwd en zitten al een tijd in het sukkelstraatje. De Amerikanen willen beide sites al lang kwijt, maar een verkoop of sluiting ging niet door door de macht van de vakbonden en zware politieke druk.

Of en hoe intensief Dumarey aan het dossier werkt, is niet duidelijk. De ondernemer kon gisteren geen commentaar geven. Volgens een medewerker was hij op zakenreis naar Azië. Maar volgens een lokale krant doet de naam Punch de ronde op de werkvloer. ‘Dat gerucht is min of meer bevestigd door de directeur die contact zou hebben gehad met de directeur van Punch’, verklaarde een vakbondsman in de lokale media.

Australië

Dat Dumarey naar zo’n dossier kijkt, verbaast sectorkenners niet. De ondernemer maakt altijd zijn huiswerk als een bedrijf ‘met een hoekje af’ in de autosector te koop staat. Twee jaar geleden haalde hij de internationale pers toen hij in de running was voor de overname van de met sluiting bedreigde autoassemblagefabriek van Holden (General Motors) in Australië. Die deal sprong af, net zoals zijn plan om de perserij van Ford Genk nieuw leven in te blazen.

Dumarey zag kansen om een onafhankelijke toeleverancier van koetswerkmateriaal uit de as van Ford Genk op te bouwen, maar hij slaagde er niet in een deal met Ford te sluiten. Mogelijk lukt dat wel in Frankrijk. Daar heeft hij alvast een rechtstreekse lijn met Macron. In Frankrijk wordt gefluisterd dat in de marge van het bezoek van Macron aan de Amerikaanse president Donald Trump over het Ford-dossier gesproken kan worden.

910 Ford Aquitaine Bij de versnellingsbakkenfabriek Ford Aquitaine Industries bij Bordeaux werken 910 mensen.

Ford Aquitaine is complementair met de Straatsburgse Punch-fabriek. Terwijl in de Elzas automaten voor de achterwielaandrijving van de band rollen, worden in Bordeaux automatische versnellingsbakken voor de voorwielaandrijving gemaakt.

Personeel

Een overname door de Punch Corporation-groep van Dumarey kan enkel slagen als het personeel mee wil. Maar dat wil vooral bij Ford blijven. De werknemers hebben slechte herinneringen aan een eerdere verkoop aan een Duitse groep. Die liep falikant af, waardoor het bedrijf opnieuw door Ford moest worden gered.