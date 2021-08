Franse producent van auto-onderdelen neemt Duitse sectorgenoot Hella over

Het Franse Faurecia legt 6,8 miljard euro op tafel voor een meerderheidsbelang in zijn Duitse sectorgenoot Hella. Met de geplande samensmelting ontstaat de op zes na grootste leverancier van auto-onderdelen ter wereld.

Faurecia, een producent van uitlaten, dashboards en autozetels, koopt 60 procent van Hella via een mix van cash en aandelen. De deal is de eerste stap richting een volledige inlijving van de Duitse sectorgenoot, die sinds 2014 een notering op de Deutsche Börse heeft. In het samengesmolten bedrijf zal de Duitse oprichtersfamilie Hueck een belang van 9 procent krijgen.

Het in Lippstadt gevestigde Hella is een specialist in verlichting en elektronische onderdelen en stelt 36.000 mensen tewerk. Door de fusie ontstaat de op zes na grootste leverancier van auto-onderdelen met ongeveer 150.000 werknemers. De gecombineerde omzet bedraagt zowat 23 miljard euro dit jaar en moet tegen 2025 op 33 miljard euro belanden, maakt Faurecia zich sterk.

'Samen zijn we ideaal gepositioneerd om in te spelen op de strategische evoluties die onze sector kenmerken', zegt Faurecia-topman Patrick Koller in een persbericht, verwijzend naar de onvermijdelijke elektrificatie van het wagenpark. Daarnaast vormt de chipschaarste die de sector al enkele maanden teistert een uitdaging voor de toeleveranciers.