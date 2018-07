Fransen schrappen 48 jobs bij Opel België

Er verdwijnen jobs op het Belgische hoofdkantoor van Opel in Kontich. Dat zal binnenkort ook worden samengevoegd met de kantoren van Peugeot en Citroën België.

Het Franse autobedrijf PSA voert een herstructurering door in het Belgisch kantoor van zijn merk Opel. In totaal wil het bedrijf zo'n 48 jobs schrappen.

Bij Opel Belgium staan een twintigtal van de 98 jobs op het spel, meldt vakbond BBTK. Bij Opel Finance zijn 28 van de 48 jobs in gevaar. Beide vennootschappen zijn gevestigd in hetzelfde gebouw in Kontich.

De kans dat ze op termijn verhuizen is reëel, want PSA wil het Opel-kantoor samenvoegen met de kantoren van Peugeot en Citroën, die in Eigenbrakel liggen. Een aankondiging daarover volgt wellicht in het najaar, aldus BBTK.

Opel Belgium was niet bereikbaar voor een reactie. In de lokale media wuifde een woordvoerder geruchten over een herstructurering vorige week nog weg.

Weer winst

Opels moederbedrijf PSA kocht Opel in 2017 van het Amerikaanse GM. Het Franse bedrijf was al de eigenaar van Citroën en Peugeot. PSA voegt beide bedrijven momenteel samen, om de winstgevendheid op te drijven.

Door synergie en kostenbesparingen wil PSA Opel weer winstgevend maken. Sinds 1999 maakt Opel verlies. PSA lijkt stilaan verandering te kunnen brengen, want tijdens de eerste helft van 2017 maakte Opel operationeel weer winst.