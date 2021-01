Fusie PSA en Fiat Chrysler tot Stellantis is een feit

Na iets meer dan een jaar smelten de autobouwers PSA en Fiat Chrysler samen tot Stellantis. Dat wordt onmiddellijk zichtbaar aan de beursnoteringen.

De Franse autoconstructeur PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) en zijn Italiaans-Amerikaanse sectorgenoot Fiat Chrysler Automobiles kondigden in oktober 2019 hun voornemen aan te fuseren. Een operatie ter waarde van 52 miljard dollar die meer dan een jaar in beslag en heel wat hordes moest nemen. Maar ondanks de zware impact van de coronacrisis op de auto-industrie is het fusiebedrijf Stellantis nu een feit.

‘De fusie tussen Peugeot S.A. en Fiat Chrysler Automobiles N.V., die moet leiden tot de oprichting van Stellantis N.V., is vandaag van kracht geworden’, staat in een officieel persbericht dat zaterdag werd verspreid.

STLA

Stellantis wordt de vierde grootste autogroep ter wereld, goed voor een jaarlijkse verkoop van circa 8,1 miljoen voertuigen. De krachtenbundeling moet het concern in staat stellen sneller te schakelen in de omslag naar elektrisch rijden die volop bezig is en daarbij stand te houden tegenover grotere concurrenten als Toyota en Volkswagen.

Voor het aandeel Peugeot was het vrijdag de laatste noteringsdag in Parijs. Vanaf maandag wordt zijn plaats ingenomen door het nieuwe aandeel Stellantis met als ticker STLA. Stellantis noteert vanaf dan ook op de beurs van Milaan.