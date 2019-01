Fusie bundelt 185 Belgische tankstations

De West-Vlaamse brandstoffengroep Power komt in handen van haar sectorgenoot Gabriëls uit Aalst.

België telde volgens de Belgische Petroleumfederatie eind 2017 ruim 3.100 tankstations. Die zijn deels in handen van petroleumbedrijven zoals Total, Texaco en Shell, maar een flink stuk van de markt zit bij onafhankelijke partijen als Power en Gabriëls. Beide slaan nu de handen in elkaar. Dat leert een melding van de Belgische Mededingingsautoriteit, die zich nog moet uitspreken over de deal. De ondernemingen bevestigen de transactie.

Gabriëls is in handen van de gelijknamige familie en Power zit bij de familie Dewulf. De oorsprong van de bedrijven gaat terug tot de jaren 30 van vorige eeuw, toen Maurice Gabriëls in Erpe-Mere startte met een kleinhandel in oliën en vetten en Daniël Dewulf in West-Vlaanderen begon met de verkoop van petroleumproducten.

Tankschip

Intussen zijn beide uitgegroeid tot relatief grote spelers. Gabriëls baat ruim 80 tankstations uit en levert ook huisbrandolie. De groep baat bovendien een tankschip uit voor de bevoorrading van haar depot in Aalst. Power zit aan zo’n 100 tankstations en verdeelt eveneens huisbrandolie, naast smeermiddelen, oliën en vetten onder de merken Power en Castrol. Negen van de stations van de familie Dewulf hebben Total als merknaam.

Om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen voor de sector, zoals de alternatieve brandstoffen, is het samengaan van beide bedrijven belangrijk. Delphine Dewulf CEO Power

De overkoepelende Power Holding was in 2017 goed voor bijna 177 miljoen euro geconsolideerde omzet en een bescheiden nettowinst van 1,35 miljoen euro. Gabriëls is naar omzet een stuk groter: in 2017 ging het om 318 miljoen euro. Samen komen ze dus aan een half miljard, al schommelen de inkomsten in de sector sterk door de invloed van de brandstofprijzen.

Complementair

Beide spelers, die elk ruim 40 mensen in dienst hebben, vullen elkaar geografisch goed aan. Gabriëls is vooral aanwezig in Oost-Vlaanderen en beperkt in de vier andere Vlaamse provincies. Het zwaartepunt van Power ligt in West-Vlaanderen en Henegouwen.

Volgens Power-CEO Delphine Dewulf klopten meerdere partijen aan met de vraag of de familie bereid was te verkopen. ‘Dat doet je nadenken, zeker met de consolidatie die aan de gang is in de sector.’ Uiteindelijk koos Power voor Gabriëls. ‘Om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen voor de sector, zoals de alternatieve brandstoffen, is het samengaan van beide bedrijven belangrijk.’