Fusiegroep Peugeot-Fiat behoudt alle 14 automerken

Als de fusie van de autobouwers PSA en FCA rond is, blijven alle 14 huidige merken behouden. Dat zegt toekomstig CEO Carlos Tavares, de architect achter de fusie.

In een tv-interview met de Franse zender BFM Business benadrukte Tavares gisteren dat de twee autofabrikanten zowel geografisch als technologisch perfect bij elkaar passen. FCA haalt 66 procent van zijn omzet uit de Noord-Amerikaanse markt, terwijl dat slechts 5,7 procent is voor PSA. De Franse autobouwer staat dan weer sterker in Europa dan zijn Italiaans-Amerikaanse partner. ‘Het lijdt geen twijfel dat deze deal erg goed is voor de twee partijen. Het is een win-winsituatie’, beklemtoont Tavares.

De toekomstige CEO ziet dan ook geen reden om in de merkenportefeuille te schrappen. PSA telt vijf merken (Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall), FCA heeft er negen, waaronder Fiat, Jeep, Maserati, Chrysler en Alfa Romeo. ‘Al die merken hebben hun eigen geschiedenis en eigen sterktes’, zei Tavares. De nieuwe fusiegroep is een van de weinige autofabrikanten met zo’n uitgebreid merkengamma. Alleen Volkswagen komt in de buurt met tien merken.

Jobverlies

Intussen werken de twee concerns volop aan de uitwerking van de fusie. ‘De bedoeling is in de komende weken tot een bindend akkoord te komen’, zei John Elkann, de voorzitter van FCA, tijdens een evenement in Turijn. ‘Maar we worden nog geconfronteerd met veel vragen, onder meer of de transactie de ene partij meer bevoordeelt dan de andere.’ In principe streven PSA en FCA naar een fusie van gelijken, maar de marktwaarde van dat laatste ligt hoger dan die van zijn Franse fusiepartner.

Een ander obstakel dat Elkann aanhaalt, is het potentiële jobverlies. De autoconstructeurs tellen in totaal zowat 400.000 werknemers, en zowel de Italiaanse als de Franse regering kijken met argusogen naar eventuele plannen om fors banen te schrappen. Tavares geeft toe dat de fusie miljarden aan kostenbesparingen kan opleveren, maar hij acht dat haalbaar zonder fabrieken te sluiten. Jobverlies sluit hij evenwel niet uit. ‘Het gaat hier om de auto-industrie, niet over PSA. De marges staan voortdurend onder druk en je moet kijken naar productiviteitswinsten’, geeft hij aan.