Fusiegroep rond Citroën en Fiat stoot D'Ieteren van de troon

De fusiegroep rond PSA en FCA zal voor het eerst in de geschiedenis groter zijn in aantal verkochte auto's dan D'Ieteren.

Het zal binnenkomen bij D’Ieteren: het huwelijk tussen PSA en FCA maakt in ons land een einde aan de marktdominantie van de verdeler van Volkswagen Audi, Seat, Skoda en Porsche.

De merken van de groepen PSA (Citroën, Peugeot, Opel) en FCA (Fiat, Chrysler) zullen samen meer auto’s verkopen in België dan de merken van de Volkswagen Group geïmporteerd door D’Ieteren.

Volgens de officiële inschrijvingen van voertuigen haalde D’Ieteren Auto in 2018 een marktaandeel van 20,7 procent, tegenover 18,7 procent voor Citroën, Peugeot en Opel. Het verleidde Stéphane Lévi, de topman van de PSA-groep in de Benelux, in februari al tot de stelling dat zijn groep alle troeven in handen heeft om D’Ieteren te onttronen als marktleider in België.

Voeg je daarbij de marktaandelen van Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo, allemaal merken uit de FCA-stal, dan heeft het nieuwe geheel in 2018 23,1 procent van het totale aantal nieuwe wagens verkocht. Dat is historisch, zeker ook omdat voor het eerst een buitenlandse groep marktleider wordt, met beslissingscentra in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Betekent dat het einde van de almacht van de D’Ieteren-groep? Waarschijnlijk niet. Niet alleen de omvang telt. D’Ieteren kan nog altijd bogen op een uitgebreider netwerk en zijn impact op het reilen en zeilen in de Belgische sector van autodealers zal groter blijven dan die van PSA-FCA.

Werknemers

De PSA-groep telt ongeveer driehonderd werknemers in België. Met die van de FCA erbij komt het totaal op vierhonderd. Maar het merendeel van de tewerkstelling van de fusiegroep ligt bij het dealernetwerk. In het netwerk van Fiat, Abarth, Jeep en Alfa Romeo alleen al, goed voor 4,4 procent van de Belgische automarkt, werken ongeveer duizend mensen, boven op de honderd die op het hoofdkwartier in Brussel aan de slag zijn. Met merken van PSA erbij worden dat er vele duizenden. D’Ieteren heeft 1.848 mensen in dienst.

De importeurs van auto’s vallen evenwel al lang niet meer samen met de pure verkoop in hun opvallende glazen tempels langs invalswegen. De online verkoop en nieuwe vormen van mobiliteit worden steeds belangrijker, wat D’Ieteren goed begrepen heeft. Met zijn filiaal Lab Box - een start-up voor digitale routeplanners, het online beheer van vloten met deelwagens, de leasing van tweedehandswagens, proefprojecten met elektrische autonome voertuigen, enzovoort - zit het in de spits van wat wordt gezien als de mobiliteit van morgen.

Aankoopkracht

De fusie tussen beide autogroepen wakkert de vrees aan dat wordt gesneden in het personeel. In hun gezamenlijke communicatie verzekerden ze dat geen enkele autofabriek gesloten wordt. Tegelijk hopen ze op synergieën, die hun elk jaar een wereldwijde kostenbesparing van 3,7 miljard euro opleveren.

‘Die zouden voortkomen uit een betere toewijzing van investeringen in voertuigplatformen, versnellingsbakken en technologieën en uit een grotere aankoopkracht eigen aan een grote groep’, stelde de groep begin deze week. ‘De inschattingen zijn niet gebaseerd op de sluiting van fabrieken. We voorzien dat 80 procent van de synergiewinsten, die in eerste instantie 2,8 miljard euro kosten, worden behaald binnen vier jaar.’

Hoever die synergieën in ons land zullen reiken, is moeilijk te zeggen. Toen PSA Opel had overgenomen, gingen tientallen jobs verloren. Onlangs werden de merken Peugeot, Citroën, DS en Opel gehergroepeerd in een nieuw gebouw in Evere.