GM beschuldigt Fiat Chrysler van samenzwering met vakbonden

General Motors heeft Fiat Chrysler aangeklaagd voor corruptie. Het zou vakbonden omgekocht hebben om olie op het vuur te gieten bij de stakingen bij GM.

De Amerikaanse autobouwer General Motors heeft Fiat Chrysler Automobiles (FCA) voor de rechter gesleept. GM beschuldigt zijn concurrent van corruptie en omkoping van de vakbond United Auto Workers (UAW). Die was de jongste maanden betrokken bij verschillende sociale conflicten bij GM. Volgens GM heeft Fiat Chrysler de onderhandelingen, die traag en stroef verliepen, actief gesaboteerd. Het acht het daarom verantwoordelijk voor 'miljarden dollars aan schade'. De officiële claim wordt niet bekendgemaakt.

3 miljard dollar

De 48.000 Amerikaanse werknemers van General Motors legden 40 dagen het werk neer. ©AFP

Begin november maakte GM de balans op van wat de langste staking in 20 jaar was in de Amerikaanse auto-industrie. Uit protest tegen de sluiting van assemblagefabrieken in Ohio en Michigan legden de 48.000 Amerikaanse werknemers het werk neer. Daarnaast eisten de vakbonden een betere verloning na de recordwinsten in Noord-Amerika de voorbije jaren. Enkele weken van woelig overleg en stijgend verzet volgden. GM stelde dat sluitingen onvermijdelijk zijn in een veranderende markt. Het wees ook op de hogere verloning van GM-werknemers vergeleken met die in het zuiden van de VS, waar geen vakbonden actief zijn.

Na moeizame onderhandelingen stemde de directie in met een loonsverhoging van 6 procent in de komende vier jaar. De werknemers krijgen ook een eenmalige bonus van 11.000 dollar als compensatie voor het loonverlies door de staking. De vakbond slaagde er niet in GM te doen afzien van de geplande sluitingen.

Uit de derdekwartaalresultaten van GM bleek dat de staking, die de productie 40 dagen stillegde, 3 miljard dollar had gekost. GM verdenkt FCA ervan de vakbonden te hebben omgekocht, om de onderhandelingen in de war te sturen en de schade te laten oplopen. In een rechtszaak die woensdag in Michigan plaatsvond, argumenteerde GM dat Fiat-Chrysler als doel had het te verzwakken, om zo een basis voor een overname te creëren.

Ongelegen

We kunnen alleen aannemen dat dit bedoeld was om onze voorgestelde fusie met PSA en onze gesprekken met de UAW te verstoren. Woordvoerder Fiat Chrysler

Verschillende betrokkenen zitten al achter de tralies. Drie FCA-werknemers en vier voormalige UAW-ambtenaren zijn na een onderzoek schuldig bevonden aan omkoping. Een voormalige FCA-directeur, Alphons Iacobelli, zit in de gevangenis.

De zaak komt uiterst ongelegen voor Fiat Chrysler, dat volop bezig is met de fusie met de Franse autofabrikant PSA om de vierde grootste autobouwer ter wereld te worden - en over GM te wippen. Daarnaast onderhandelt het zelf ook met de UAW over nieuwe arbeidsovereenkomsten.

FCA kaatst de bal terug en beschuldigt GM van sabotage van de deal met PSA. 'We kunnen alleen aannemen dat dit bedoeld was om onze voorgestelde fusie met PSA en onze gesprekken met de UAW te verstoren. We zijn van plan ons krachtig te verdedigen en alle juridische maatregelen te treffen', zei een woordvoerder.