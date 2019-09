GM kent eerste staking in 12 jaar

Het is voor het eerst sinds 2007 dat de Amerikaanse fabrieken van GM getroffen worden door een nationale staking. De vakbond United Auto Workers (UAW) nam die beslissing na het stranden van onderhandelingen met het management.

De staking zal binnen de kortste keren de Noord-Amerikaanse productie van GM stilleggen en dreigt zich ook te laten voelen in de bredere economie van de VS. De laatste grote staking - 54 dagen in 1998 - kostte de autobouwer uiteindelijk meer dan 2 miljard dollar.