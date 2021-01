GM mikt met nieuw bedrijf op elektrische koeriers

De Amerikaanse autoreus GM werpt zich met het nieuwe dochterbedrijf BrightDrop op de markt voor pakjesleveringen met elektrische bestelwagens. De bestelreus FedEx is de eerste grote klant.

GM-topvrouw Mary Barra kondigde de start van BrightDrop aan tijdens een presentatie op de techbeurs CES. Ze noemt het een ‘ecosysteem voor koerierbedrijven’ met een aanbod van elektrische bestelwagens en bijbehorende producten en diensten.

Schermvullende weergave De EP1: een zelfrijdende pallet.

GM/BrightDrop ontwikkelde al de elektrische bestelwagen EV600, die ‘de komende maanden’ op de weg te zien zal zijn. Daarnaast komt er een nieuw soort zelfrijdende transpallet, de EP1. Die is eveneens elektrisch aangedreven en is geschikt om stapvoets grote bestellingen te vervoeren, zowel in een distributiecentrum als tijdens de levering op straat. Dat moet het leven van de koerier een stuk aangenamer maken.

Tijdens haar presentatie op CES repte topvrouw Barra met geen woord meer over wagens met een aandrijving op fossiele brandstoffen.

Het bedrijf werkt ook aan andere oplossingen, zoals een bestelwagen die langs de zijkant opent en waar de EP1 makkelijker in en uit kan. De producten worden aangevuld met apps en software die koerierbedrijven moeten helpen efficiënt te werken, bijvoorbeeld door snel een laadpunt te vinden en reserveren.

FedEx

Het systeem werd ontwikkeld in samenwerking met FedEx Express, de pakjesdienst van het koerierbedrijf FedEx. 'In een pilootproject konden we met het systeem een kwart meer bestellingen leveren dan anders', zegt het bedrijf.