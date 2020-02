Geely stalt Volvo onder eigen dak

De Zweedse autobouwer Volvo Car AB en zijn Chinese eigenaar Geely Automobile Holdings bekijken de mogelijkheid om hun activiteiten samen te voegen tot ‘een sterke globale groep’. Dat zou financiële en technologische synergieën tussen de twee bedrijven versnellen, stelden de bedrijven maandag in een persbericht. Geely heeft Volvo een voorstel in die zin gedaan. De Chinese groep nam het Zweedse bedrijf in 2010 over van de Amerikaanse autobouwer Ford.