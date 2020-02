Geen wittebroodsweken voor topman Daimler

Met alle omwentelingen in de sector is het geen pretje om een autobouwer te leiden. Maar sommigen hebben het nog minder onder de markt dan anderen. Zoals de Zweed Ola Källenius, die sinds mei aan het hoofd staat van het Duitse Daimler, vooral bekend van de Mercedes-Benz-luxewagens.

De 50-jarige Källenius, die al zijn hele carrière bij het bedrijf werkt, moest al drie winstwaarschuwingen uitsturen in nog geen negen maanden. Bovendien moest hij het mes zetten in meer dan 10.000 van de 300.000 jobs. Dinsdag kwamen daar zwakke jaarresultaten bij.

Met een min of meer gelijk aantal verkochte voertuigen (3,3 miljoen stuks) en een iets hogere omzet van 172,7 miljard euro (+3%) is het goede nieuws in de cijfers van 2019 opgesoupeerd. De nettowinst verschrompelde tot 2,7 miljard euro, een daling van 64 procent. Dat komt onder meer door uitzonderlijke miljardenlasten. Alleen al voor juridische risico's rond het nog steeds woekerende dieselschandaal diende Daimler 4 miljard aan de kant te zetten.

Prefilled byline for story 6821805 In het nieuws omdat Daimler gisteren zwakke jaarcijfers en dito prognoses opbiechtte.

De aandeelhouders, die aankijken tegen een halvering van de koers tegenover de piek van vijf jaar geleden, betalen mee het gelag. Het dividend wordt 72 procent teruggeschroefd tot slechts 90 cent per aandeel, het laagste peil in bijna een decennium. De analisten mikten gemiddeld op 1,50 euro. Met een beurswaarde van 46 miljard euro past Daimler drie keer in die van het veel kleinere Tesla.

Daar zit een van de knelpunten van Daimler: de te late omschakeling naar elektrische wagens waardoor het forse EU-boetes riskeert. Het veel lagere dividend moet geld vrijmaken om de ombouw van de gigant te versnellen. De te hoge onkosten vormen een ander probleem dat Källenius wil tackelen.

'Fundamenteel veranderen'

De boomlange Zweed, die in zijn thuisland financiën en boekhouden studeerde en door zijn huwelijk met een Duitse perfect geïntegreerd is, toonde zich dinsdag strijdvaardig. 'We brengen dat in orde', zei hij over het terugdringen van de uitgaven, vooral door de productie minder complex te maken. 'Het bedrijf gaat fundamenteel veranderen. We zullen de klok rond werken om dat mogelijk te maken.'

Sommige analisten en beleggers appreciëren dat de man, tegen de gewoonte van het huis in, verfrissend open de problemen bij naam noemt en zich vastberaden toont om ze aan te pakken. Anderen vrezen dat het nog lang zal duren voor Daimler weer een winstniveau behaalt dat volgens hen aanvaardbaar is voor een fabrikant van premiumproducten. Ze vinden dat het management te makkelijk wegkomt.

Schoonmoeder

Källenius krijgt er in 2021 mogelijk een schoonmoeder van formaat bij. Dan keert zijn voorganger Dieter Zetsche, vooral bekend van zijn indrukwekkende snor, normaal terug aan de top van het concern als voorzitter van de raad van bestuur. Zijn afkoelingsperiode is dan voorbij. Maar niet alle aandeelhouders zien dat zitten. Dr. Z. - zijn bijnaam in de VS - mag dan wel de desastreuze fusie met Chrysler ongedaan hebben gemaakt en Mercedes hebben afgeholpen van zijn oubollig imago, een aantal beleggers vindt dat het puin dat Källenius nu mag ruimen te wijten is aan Zetsche.