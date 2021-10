Gent in race voor batterijfabriek van Volvo met 3.000 jobs

De Gentse fabriek van Volvo Cars maakt kans op een fabriek die de batterijen zal produceren voor 300.000 tot 400.000 elektrische auto's per jaar. Dat kan 3.000 extra jobs opleveren.

Dat zei Geert Bruyneel, de Belg die aan het hoofd staat van alle fabrieken bij Volvo Cars, tijdens een bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan het hoofdkantoor van Volvo Cars in Göteborg. De beslissing valt in de eerste helft van volgend jaar. De fabriek moet tegen 2026 operationeel zijn en is goed voor 3.000 jobs. Er werken nu zo'n 6.000 mensen bij de fabriek van Volvo Cars in Gent.

'De onderhandelingen lopen, en we bestuderen de zaak nu', zegt Bruyneel. Hij kan nog niet zeggen hoeveel geld er met de bouw van de gloednieuwe batterijfabriek gemoeid is.

De Gentse Volvo-fabriek schroeft nu al batterijcellen en modules van het Zuid-Koreaanse LG Chem in elkaar tot een volledig batterijpakket van 500 kilo voor de XC40 Recharge en de C40. Dat zijn de twee volledig elektrische modellen die nu in Gent gemaakt worden. In een gigafactory - een verwijzing naar hoe Elon Musk zijn Tesla-fabrieken noemt - worden ook de batterijcellen en -modules gemaakt.

Minder afhankelijk

Volvo wil minder afhankelijk worden van externe leveranciers voor de cruciale batterijtechnologie. Daarom sloot het eerder dit jaar een joint venture met de Zweedse batterijenproducent Nothvolt. Sindsdien is een zoektocht gestart naar de locatie voor een batterijenfabriek.

Als de afgelopen twee jaar iets duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel dat je je leveranciers dicht bij je fabrieken wilt hebben. Geert Bruyneel Senior Vice President Manufacturing Volvo Cars

'Als de afgelopen twee jaar iets duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel dat je je leveranciers dicht bij je fabrieken wilt hebben', zegt Bruyneel met een verwijzing naar de grote logistieke problemen in de wereldhandel.

Dat maakt dat de Volvo-fabrieken in Gent en Göteborg op poleposition liggen voor de gigafactory. De Volvo-fabrieken in de VS en China krijgen eigen batterijfabrieken.

Groene energie

Volgens Bruyneel zijn drie zaken cruciaal bij de keuze voor de toewijzing van de gigafactory. Er moet voldoende groene energie voorhanden zijn, de kosten daarvan moeten competitief zijn en er moet genoeg geschoold personeel beschikbaar zijn.

Volvo heeft beloofd dat tegen 2025 de helft van zijn productie volledig elektrisch is. Tegen 2030 maakt het Zweedse merk enkel nog volledig elektrische auto's.