Gentse ‘Dyson van de versnellingsbakken’ trekt naar de beurs

Mazaro wil bij particulieren en institutionele beleggers in totaal 3 miljoen euro ophalen om zijn versnellingsbakken naar de markt te brengen.

Al bijna 25 jaar sleutelt het koppel Filip De Mazière en Caroline De Dijcker aan een nieuwe versnellingsbak, uit ergernis over de inefficiëntie van de bestaande exemplaren. Nu de transmissiesystemen vanaf 2023 eindelijk in productie gaan, zoekt het bedrijf extra geld en trekt het daarvoor naar de vrije markt van Euronext Brussel.

Mazaro ontwikkelt twee soorten versnellingsbakken: een voor elektrische voertuigen (SVT) en een voor voertuigen met een verbrandingsmotor (RVT). Vooralsnog zijn ze vooral geschikt voor vrachtwagens, stadsbussen, tractoren, quads en vorkliften. Het bedrijf telt vijf werknemers, onder wie De Mazière en De Dijcker.

De essentie De Gentse versnellingsbakkenontwikkelaar Mazaro trekt naar de Brusselse beurs.

Het bedrijf wil 3 miljoen euro ophalen via een private plaatsing en crowdfunding.

De door Mazaro ontwikkelde versnellingsbakken zijn vooral geschikt voor vrachtwagens, tractors en bussen.

Mazaro heeft tot nu toe één klant dat zijn transmissies in licentie gaat bouwen: het Indiase Anand Group.

Het bedrijf waardeert zichzelf voor de beursgang op 10,25 miljoen euro. De nieuwe kapitaalronde is de derde keer dat het bedrijf vers geld ophaalt. In 2010 pompte een consorium van VLAIO, een particuliere investeerder en de oprichters als eens 4 miljoen euro in het bedrijf. In juni van dit jaar volgde 750.000 euro van de investeringsmaatschappij Dalton Invest.

Zuiniger en sneller

De SVT is inmiddels met succes uitgetest in een elektrische Nissan-vrachtwagen van 3,5 ton. Daaruit bleek dat de Mazaro-versnellingsbak ruim 16 procent zuiniger was, waardoor de Nissan met zijn ongewijzigde batterij een stuk verder kon rijden.

Verder verhoogde de Mazaro-bak de prestaties van de vrachtwagen, die sneller kon optrekken en een hogere topsnelheid haalde. Daar komt volgens De Mazière nog bij dat de Mazaro-bakken zo goed als onderhoudsvrij zijn. ‘Ze kunnen tot 1,5 miljoen kilometer zonder.’

Lees Meer De Dyson van de versnellingsbakken

De Mazière wil de versnellingsbakken niet zelf produceren, maar ze in licentie laten maken door producenten van vrachtwagens, tractoren en bussen. Die betalen vervolgens een premie voor elk Mazaro-transmissiesysteem dat ze gebruiken.

Daar klanten voor vinden bleek de voorbije jaren geen evidentie. ‘Veel grote producenten wilden dat we ze zelf zouden maken. En veel automotivemerken willen de technologie zelf in huis hebben.’ Dat heeft het echtpaar nooit ontmoedigd. Ze verwijzen graag naar de Britse uitvinder-zakenman James Dyson die jaren met zijn zakloze stofzuigers rondtrok voor hij er zelf een succes van maakte.

Eerste klant

Ondertussen heeft De Mazière een eerste klant gevonden. Het Indiase Anand Group produceert vanaf 2023 in licentie de Mazaro-versnellingsbakken voor zijn tractoren. Om hoeveel voertuigen het gaat, is niet bekend. Verder spreekt Mazaro in Europa en de VS met producenten van vrachtwagens, quads en tractoren. De transmissiesystemen zouden ook in windmolens kunnen worden gebruikt.

5.000 crowdfunding Particuliere beleggers kunnen vanaf 5.000 euro inschrijven op de crowdfunding van Mazaro.

Naast een private plaatsing van 2,5 miljoen euro komt er een crowdfunding van 500.000 euro via het platform Spreds. De minimale inleg voor de private plaatsing is 100.000 euro, instappen in de crowdfunding kan vanaf 5.000 euro. ‘Die crowdfunding doen we vooral om de aandelen voldoende te spreiden’, zegt De Mazière.

Negatief eigen vermogen

Het bedrijf maakte de voorbije jaren structureel verlies, doorgaans meer dan een half miljoen euro per jaar. Vorig jaar eindigde Mazaro met een operationeel bedrijfsverlies (ebitda) van 662.000 euro en verdampte het eigen vermogen van meer dan 900.000 euro naar een negatief eigen vermogen van 304.000 euro.