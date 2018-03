Gentse Volvo Europese auto van het jaar

De Volvo XC40, die sinds november vorig jaar van de band rolt in de Gentse Volvo-fabriek, is maandag uitgeroepen tot 'Europese auto van het jaar'. Dat werd bekendgemaakt in de aanloop naar het autosalon van Genève.

De XC40 is een compacte terreinwagen (SUV). Het is het eerste model dat in Gent wordt gebouwd op het nieuwe CMA-platform voor compacte wagens. Volvo-CEO Hakan Samuelsson zei vorig jaar dat er uiteindelijk zo'n 100.000 exemplaren van de XC40 per jaar in Gent van de band moeten rollen.