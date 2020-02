Gentse XC40 leidt Volvo naar recordcijfers

Volvo verkocht nooit meer auto's dan vorig jaar, met dank aan de Gentse SUV XC40. Maar de winstmarge van de Zweedse autobouwer daalt.

De Zweedse constructeur Volvo Cars stelde zijn jaarresultaten donderdag voor het eerst niet in Zweden, maar in de kantoren in Sint-Agatha-Berchem voor. 'Het voelt heel natuurlijk aan om naar België te komen', stelde CEO Håkan Samuelsson. 'België is voor ons een grote markt en we hebben er een grote fabriek. We zijn blij dat we een van de weinigen zijn die blijven geloven in België.'

De locatiewissel is ook te danken aan Carla De Geyseleer. De Erembodegemse manager startte in oktober haar nieuwe baan als financieel directeur in Zweden. Bij haar eerste publieke optreden mocht ze grotendeels positieve resultaten verkondigen. Volvo verkocht vorig jaar voor het eerst meer dan 700.000 auto's. De omzet steeg met 8,5 procent tot 274,1 miljard kroon (26 miljard euro).

Volgens Samuelsson is de groei vooral te danken aan het succes van de SUV, waar Volvo meer geld voor incasseert. Dat is goed nieuws voor de Volvo-fabriek in Gent, die sinds eind 2017 de SUV XC40 bouwt. Met 140.000 verkochte exemplaren in 2019 is de compacte SUV nu al het tweede populairste model van het merk, na de middelgrote SUV XC60. 'Wij hebben vaak de vraag gekregen of we in Gent bleven', vertelde Samuelsson. 'Na veel discussies met de overheden hebben we beslist: let's stay here. En de XC40 is ons grootste succes in jaren geworden.'

Elektrisch

Samuelsson verwacht dat de XC40 nog meer succes zal boeken zodra de productie van de elektrische variant in oktober van start gaat. 'We hebben niet getwijfeld om de elektrische XC40 ook in Gent te laten bouwen. Het model zit in het groeiende segment van de kleine SUV's. De combinatie met een elektrische motor zal het model nog sneller later groeien.' De plannen om ook auto's van het goedkope Chinese zustermerk Lynk & Co in Gent te laten bouwen, blijven in de koelkast. 'We hebben in Gent amper capaciteit vrij, en die steken we liever in de XC40.'

Carla zal de fabriek in Gent blijven challengen op gebied van kosten en productiviteit. Håkan Samuelsson CEO Volvo Cars