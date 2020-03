Gentse batterijfabriek moet Volvo's groene imago oppoetsen

In Gent heeft Volvo zijn eigen batterijfabriek geopend. Daarmee zet de Zweedse autobouwer de elektrische jacht in op zijn concurrenten.

Een buslading internationale journalisten zakte donderdag af naar de Gentse haven voor een uniek evenement: de opening van de gloednieuwe batterijfabriek van Volvo Car. De Zweedse autobouwer begint er volgende week met de assemblage. Omdat dat in een volledig stofvrije omgeving en onder hoge voltages gebeurt, gaat de hal dan potdicht en mogen alleen opgeleide werknemers nog binnen.

Volvo investeerde 150 miljoen euro in de nieuwe fabriek. Werknemers zullen er de batterijen voor de elektrische XC40 in elkaar steken. Die XC40 Recharge P8, kostprijs vanaf 60.000 euro inclusief btw, rolt vanaf dit najaar in Gent van de band.

Power-up voor Volvo Gent met nieuwe batterijfabriek

LG Chem

Volvo haalt de batterijcellen voor de auto in de Poolse fabriek van het Zuid-Koreaanse LG Chem. In Gent brengen de werknemers de 27 aangeleverde modules samen in één groot element, dat 500 kilo weegt. Tijdens de assemblage, die meer dan vijf uur duurt, brengen ze speciale pasta’s aan, voeren ze lektesten uit en klitten ze de modules samen met sterke oranje rubbers.

Volvo Car Gent - Fabriek van de Zweedse autobouwer Volvo. - Omvat een lasfabriek, spuitfabriek, batterijassemblage en eindassemblage. - Werknemers: 6.500. - Gebouwde auto’s: 206.225 (2019). - Modellen: XC40 en V60.

Als de batterij in elkaar zit, verhuist die via een automatische transportband naar de naburige eindassemblage. Daar zal Volvo elektrische en klassieke XC40’s op dezelfde lijn bouwen, wat de flexibiliteit ten goede komt.

Over de aanvoer van de batterijen, die wereldwijd erg gegeerd zijn, maakt Volvo zich geen zorgen Nochtans kende Audi Brussel, dat ook met LG Chem samenwerkt, heel wat problemen door stokkende leveringen. ‘Er zijn geen indicaties dat er problemen zijn’, klinkt het in Gent.

Groen

Volvo pakt graag uit met zijn groene imago. Enkele jaren geleden kondigde de Zweedse autobouwer aan dat vanaf 2019 in elke nieuwe Volvo een elektrische motor zit. Volgens CEO Håkan Samuelsson betekende dat het einde van de uitsluitend door verbrandingsmotoren aangedreven Volvo’s.

In de realiteit loopt Volvo achter op elektrisch gebied. De Zweden scoren weliswaar met hun plug-inhybrides. Maar terwijl concurrenten als Audi en BMW al enige tijd een elektrische auto verkopen, heeft Volvo nog altijd geen volledig elektrisch model op de markt.

De verwachtingen voor de XC40 Recharge P8 zijn dan ook hooggespannen. In tegenstelling tot de gigantische SUV’s die de concurrentie als eerste elektrisch model het veld opstuurden (de Brusselse Audi E-tron en de Mercedes EQC), kiest Volvo met de kleine SUV XC40 voor het populairste segment van het moment. ‘Voor veel families zal de elektrische XC40 precies zijn wat ze nodig hebben’, klinkt het bij Volvo.

We gaan hier veel leren over batterijassemblage. Die kennis kunnen we ook in andere fabrieken gebruiken. Geert Bruyneel Chef Volvo Cars-fabrieken

Tegen 2025 wil de Zweedse autobouwer de helft van zijn globale verkoop met volledig elektrische auto’s bereiken. De batterijen zullen niet allemaal uit Gent komen. Volvo wil binnenkort ook een nieuwe batterijfabriek in zijn nieuwe Amerikaanse fabriek bouwen. Dat wordt een kopie van de Gentse hal.