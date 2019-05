Gentse fabriek bouwt eerste elektrische Volvo

Bij Volvo Car in Gent rolt vanaf eind volgend jaar de eerste elektrische SUV XC40 van de band. Het project geeft de Oost-Vlaamse fabriek een nieuwe boost.

De Gentse Volvo-fabriek mag een elektrische variant bouwen van zijn compacte SUV XC40. Daarmee zal de eerste volledig elektrische auto van de Zweedse autoconstructeur uit Gent komen.

In het najaar van 2020 moet de productie van de elektrische XC40 beginnen, meldde Volvo woensdag op een persconferentie. Op de site van Volvo Car wordt een aparte hal gebouwd voor de assemblage van batterijen. 'Dit project toont het vertrouwen van Volvo in onze fabriek', zei Stefan Fesser, sinds vorig jaar directeur van de Gentse fabriek.

In de nieuwe assemblagehal zal Volvo, net als de Duitse autobouwer Audi in Vorst, de batterijen in elkaar steken. Speciaal opgeleide werknemers moeten er 27 batterijen samen met een koelelement, een verbindingselementen voor de geleiding en 200 bouten tot één batterijpakket assembleren.

De afgewerkte packs, die honderden kilo's wegen, gaan via een automatische transportband naar de naburige eindassemblagefabriek, waar de elektrische en 'klassieke' XC40's op dezelfde lijn worden gebouwd. 'Dankzij onze eigen assemblagefabriek hebben we meer controle over de kwaliteit en kunnen we de zware batterijen meteen naar de lijn brengen, wat logistiek eenvoudiger is', zegt woordvoerster Barbara Blomme. Volvo wilde geen cijfers vrijgeven over de investering.

LG Chem

Voor de aanlevering van de cellen sloot Volvo 'miljardendeals' op lange termijn met het Chinese CATL en het Zuid-Koreaanse LG Chem. Beide bedrijven zullen de lithium-ionbatterijen voor de toekomstige modellen van Volvo en dochtermerk Polestar leveren.

De Chinese Volvo-moeder Geely sloot begin dit jaar een joint venture met CATL om samen batterijcellen te bouwen. LG Chem levert al batterijen voor de Brusselse Audi e-tron. Vorig jaar raakte bekend dat de productie van de elektrische Audi vertraging opliep omdat LG Chem door de grote vraag plots 10 procent meer geld vroeg voor zijn batterijen. Volvo maakt zich evenwel geen zorgen. 'Het voorbereidingsproces heeft een jaar geduurd, we voelen ons zeer zeker.'

Dubbele capaciteit

Volvo Car Gent plukt vandaag de vruchten van de uitstekende verkoop van de XC40. Door het enorme succes wil de Gentse fabriek haar productiecapaciteit tegen eind dit jaar bijna verdubbelen van 100.000 tot 180.000 XC40's. De fabriek maakt ook een hybride variant van de XC40. 'We kunnen amper aan de vraag voldoen', zegt Blomme.

De capaciteitsuitbreiding voor de XC40 is mogelijk omdat de productie van de oude kleine break V40 deze zomer ten einde loopt in Gent. De fabriek bouwt ook de middelgrote break V60 ter ontlasting van de zusterfabriek in Zweden. Die aanvankelijk tijdelijke opdracht blijkt almaar definitiever te worden. 'Wij doen voort met de bouw van de V60', zei fabrieksdirecteur Fesser duidelijk.

Elektrische ambities

De toewijzing van de eerste elektrische Volvo is extra goed nieuws voor de toekomst van de Gentse fabriek. De Zweedse autobouwer wil dat in 2025 de helft van zijn wereldwijd verkochte auto's volledig elektrisch rijdt.

De eerste elektrische Volvo, de XC40, speelt een cruciale rol in het bereiken van die bijzondere ambitieuze doelstelling. Volvo profileert zich graag als voorloper, maar is vandaag een van de weinige automerken die nog geen enkel zuiver elektrisch model op de markt hebben.

Fesser wil niet kwijt hoeveel elektrische XC40's Volvo wil bouwen of verkopen. 'We zijn klaar voor de vraag van de markt. We kunnen snel opschalen als het nodig is.'

Volgens invoerder Volvo Belux zal de elektrische XC40 zeker een bereik van 400 à 450 kilometer hebben. Daarmee zou de elektrische Volvo even ver geraken als de Audi e-tron uit Brussel.

Lynk & co

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn bij Volvo Gent. De fabriek kreeg vorig jaar te horen dat de plannen om een model van Volvo's Chinese zustermerk Lynk & co in Gent te bouwen, voorlopig niet doorgaan.

Ook over het tweede nieuwe model, een opvolger van de V40, dat Volvo-CEO Håkan Samuelsson de fabriek in 2017 beloofde, is het stil. Intern valt te horen dat Volvo Gent dankzij de komst van de batterijassemblagefabriek hoopt in de toekomst ook andere elektrische modellen te mogen bouwen.